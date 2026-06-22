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ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон
ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон - РИА Новости Крым, 22.06.2026
ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон
Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над Крымом над другими регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T20:52
2026-06-22T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над Крымом над другими регионами России, сообщает Минобороны РФ."В период с 7.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.За ночь силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людейВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопровод
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, пво, министерство обороны рф, новости, крым, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, черное море, азовское море
ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон

141 украинский БПЛА сбили над Крымом и другими регионами РФ

20:52 22.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над Крымом над другими регионами России, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 7.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.
В частности, беспилотники уничожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
За ночь силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ.
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