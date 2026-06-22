https://crimea.ria.ru/20260622/pvo-otrabotala-nad-krymom---voennye-sbili-esche141-dron-1157079958.html

ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон

ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон - РИА Новости Крым, 22.06.2026

ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон

Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над Крымом над другими регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T20:52

2026-06-22T20:52

2026-06-22T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над Крымом над другими регионами России, сообщает Минобороны РФ."В период с 7.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.За ночь силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людейВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопровод

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черное море

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, новости, крым, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, черное море, азовское море