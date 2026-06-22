https://crimea.ria.ru/20260622/pvo-otrabotala-nad-krymom---voennye-sbili-esche141-dron-1157079958.html
ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон
ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон - РИА Новости Крым, 22.06.2026
ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон
Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над Крымом над другими регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T20:52
2026-06-22T20:52
2026-06-22T20:52
новости сво
пво
министерство обороны рф
новости
крым
новости крыма
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
черное море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над Крымом над другими регионами России, сообщает Минобороны РФ."В период с 7.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.За ночь силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людейВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопровод
крым
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11672914e9c0d00eb2fd9dd22f0968a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, министерство обороны рф, новости, крым, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, черное море, азовское море
ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон
141 украинский БПЛА сбили над Крымом и другими регионами РФ