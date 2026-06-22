https://crimea.ria.ru/20260622/putin-napravil-privetstvie-uchastnikam-mezhdunarodnogo-foruma-v-breste-1157063149.html

Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте

Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее", который проходит... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T13:28

2026-06-22T13:28

2026-06-22T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее", который проходит 21-22 июня в Бресте. Об этом сообщили в Государственной Думе РФ.В документе отмечается, что существенной составляющей двусторонних связей традиционно является сотрудничество по линии законодательных органов власти, деятельность в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.Пленарное заседание Международного форума "Великое наследие – общее будущее" проходит в Брестском областном общественно-культурном центре. Мероприятие приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Заседание началось с общенациональной минуты молчания.В 2025 году форум принимала Российская Федерация в городе-герое Волгограде. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От безопасности до культуры: итоговое заявление Путина на саммите АСЕАНВопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИМоскву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин

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владимир путин (политик), россия, белоруссия, сотрудничество, новости