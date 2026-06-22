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Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте
Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее", который проходит... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T13:28
2026-06-22T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее", который проходит 21-22 июня в Бресте. Об этом сообщили в Государственной Думе РФ.В документе отмечается, что существенной составляющей двусторонних связей традиционно является сотрудничество по линии законодательных органов власти, деятельность в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.Пленарное заседание Международного форума "Великое наследие – общее будущее" проходит в Брестском областном общественно-культурном центре. Мероприятие приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Заседание началось с общенациональной минуты молчания.В 2025 году форум принимала Российская Федерация в городе-герое Волгограде. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От безопасности до культуры: итоговое заявление Путина на саммите АСЕАНВопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИМоскву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин
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владимир путин (политик), россия, белоруссия, сотрудничество, новости
Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте

Президент России поприветствовал участников форума "Великое наследие – общее будущее"

13:28 22.06.2026 (обновлено: 13:31 22.06.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее", который проходит 21-22 июня в Бресте. Об этом сообщили в Государственной Думе РФ.
"Важно, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные на полях сражений Великой Отечественной войны, в наши дни помогают россиянам и белорусам развивать многоплановое взаимодействие, вместе строить Союзное государство и отстаивать свои законные интересы на международной арене", – говорится в приветствии, которое на пленарном заседании огласил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В документе отмечается, что существенной составляющей двусторонних связей традиционно является сотрудничество по линии законодательных органов власти, деятельность в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
"Присутствие на форуме представительных делегаций из дружественных стран подтверждает, что большая часть международного сообщества в полной мере разделяет наши ценности и принципы, категорически не приемлет попыток обелить злодеяния, совершенные гитлеровцами и их пособниками, и готова бороться с любыми проявлениями неонацизма", – указано в приветствии.
Пленарное заседание Международного форума "Великое наследие – общее будущее" проходит в Брестском областном общественно-культурном центре. Мероприятие приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Заседание началось с общенациональной минуты молчания.
В 2025 году форум принимала Российская Федерация в городе-герое Волгограде. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства.
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