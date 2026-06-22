https://crimea.ria.ru/20260622/pri-raketnom-udare-vsu-po-voronezhu-pogibli-pyat-i-raneny-desyatki-lyudey-1157076916.html
При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей
При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей - РИА Новости Крым, 22.06.2026
При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей
РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T19:31
2026-06-22T19:31
2026-06-22T19:40
воронеж
александр гусев
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воронеж, александр гусев, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
Материал дополняется
При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей
При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей – губернатор
19:31 22.06.2026 (обновлено: 19:40 22.06.2026)