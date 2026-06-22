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При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей
При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей - РИА Новости Крым, 22.06.2026
При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей
РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T19:31
2026-06-22T19:40
воронеж
александр гусев
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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воронеж, александр гусев, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
Материал дополняется
При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей

При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей – губернатор

19:31 22.06.2026 (обновлено: 19:40 22.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым.
ВоронежАлександр ГусевНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
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