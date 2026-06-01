https://crimea.ria.ru/20260622/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1157040747.html
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T00:01
2026-06-22T00:01
2026-06-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +28…+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +16 до +20, днем +27...+29 градусов.На западе полуострова ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +31 градуса и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в горах +10…+14, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +28…+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +16 до +20, днем +27...+29 градусов.
На западе полуострова
ожидается высокая пожарная опасность.
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