https://crimea.ria.ru/20260622/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1157040747.html

Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T00:01

2026-06-22T00:01

2026-06-22T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +28…+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +16 до +20, днем +27...+29 градусов.На западе полуострова ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260621/na-krym-nadvigaetsya-kholodnyy-atmosfernyy-front-chego-zhdat-ot-pogody-na-nedele-1157015724.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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