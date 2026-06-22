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Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи
Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи
23 июня все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная из-за закрытия участка железнодорожного полотна,... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T20:11
2026-06-22T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 23 июня все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная из-за закрытия участка железнодорожного полотна, информирует компанияя-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры, уточняется в сообщении.От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Посадка в автобусы будет производиться на привокзальной площади. До станции Керчь Южная пассажиров будут доставлять автобусами от начальных станций Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия, информирует перевозчик.Расписание автобусов для поездов из Крыма, маршрут которых был оперативно изменен на 23 июня.№463/464 Феодосия – Москва. Отправление из Керчи в 16:35. Отправление автобуса из Феодосии запланировано на 14:00. Автобус проследует через станцию Семь Колодезей в 14:50. Прибытие в Керчь – в 15:40.№17/18 Симферополь – Москва. Отправление из Керчи в 18:57. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 15:00. Автобус проследует через станции: Владиславовка в 16:30; Семь Колодезей в 17:00. Прибытие в Керчь – в 18:00.№315/316 Симферополь – Адлер. Отправление из Керчи в 20:27. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00. Автобус проследует через Владиславовку в 17:50; Семь Колодезей в 18:20; Багерово в 19:15. Прибытие в Керчь – в 19:50№25/26 Симферополь – Минеральные Воды. Отправление из Керчи в 20:54 Отправление автобуса из Симферополя запланирована на 16:00. Автобус проследует через Владиславовку в 18:00; Семь Колодезей в 18:30. Прибытие в Керчь – в 19:30.№179/180 Симферополь – Санкт-Петербург. Отправление из Керчи в 21:19. Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 14:00. Автобус проследует через Саки в 14:40; Симферополь в 17:00; Владиславовку в 19:00; Семь Колодезей в 19:30; Багерово в 20:15. Прибытие в Керчь – в 20:40.№91/92 Севастополь – Москва. Отправление из Керчи в 21:40. Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:00. Автобус проследует через Бахчисарай в 15:45; Симферополь в 16:30; Владиславовку в 18:30; Семь Колодезей в 19:00; Багерово в 20:00. Прибытие в Керчь – в 20:30.№27/28 Симферополь – Москва. Отправление из Керчи в 21:55. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 18:00. Автобус проследует через Владиславовку в 20:00; Семь Колодезей в 20:30. Прибытие в Керчь – в 21:20.Посадка в автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях либо около ж/д станций. Пассажиров просят прибывать на посадку заблаговременно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправленияГрафик движения крымских электричек изменится с 18 июняРЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь
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4.7
96
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поезд "таврия", новости крыма, новости, железная дорога, поезд, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма
Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи

Все поезда в Крым и обратно 23 июня будут заканчивать и начинать маршруты в Керчи

20:11 22.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 23 июня все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная из-за закрытия участка железнодорожного полотна, информирует компанияя-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Во вторник, 23 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная. Это касается и тех поездов, которые по новой схеме движения, действующей с 10 июня, должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя. 23 июня эти поезда тоже будут следовать только до Керчи", – сообщили в компании.
Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры, уточняется в сообщении.
От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Посадка в автобусы будет производиться на привокзальной площади. До станции Керчь Южная пассажиров будут доставлять автобусами от начальных станций Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия, информирует перевозчик.
Расписание автобусов для поездов из Крыма, маршрут которых был оперативно изменен на 23 июня.
№463/464 Феодосия – Москва. Отправление из Керчи в 16:35. Отправление автобуса из Феодосии запланировано на 14:00. Автобус проследует через станцию Семь Колодезей в 14:50. Прибытие в Керчь – в 15:40.
№17/18 Симферополь – Москва. Отправление из Керчи в 18:57. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 15:00. Автобус проследует через станции: Владиславовка в 16:30; Семь Колодезей в 17:00. Прибытие в Керчь – в 18:00.
№315/316 Симферополь – Адлер. Отправление из Керчи в 20:27. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00. Автобус проследует через Владиславовку в 17:50; Семь Колодезей в 18:20; Багерово в 19:15. Прибытие в Керчь – в 19:50
№25/26 Симферополь – Минеральные Воды. Отправление из Керчи в 20:54 Отправление автобуса из Симферополя запланирована на 16:00. Автобус проследует через Владиславовку в 18:00; Семь Колодезей в 18:30. Прибытие в Керчь – в 19:30.
№179/180 Симферополь – Санкт-Петербург. Отправление из Керчи в 21:19. Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 14:00. Автобус проследует через Саки в 14:40; Симферополь в 17:00; Владиславовку в 19:00; Семь Колодезей в 19:30; Багерово в 20:15. Прибытие в Керчь – в 20:40.
№91/92 Севастополь – Москва. Отправление из Керчи в 21:40. Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:00. Автобус проследует через Бахчисарай в 15:45; Симферополь в 16:30; Владиславовку в 18:30; Семь Колодезей в 19:00; Багерово в 20:00. Прибытие в Керчь – в 20:30.
№27/28 Симферополь – Москва. Отправление из Керчи в 21:55. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 18:00. Автобус проследует через Владиславовку в 20:00; Семь Колодезей в 20:30. Прибытие в Керчь – в 21:20.
Посадка в автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях либо около ж/д станций. Пассажиров просят прибывать на посадку заблаговременно.
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Поезд "Таврия"Новости КрымаНовостиЖелезная дорогаПоездГранд Сервис ЭкспрессЖелезные дороги Крыма
 
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