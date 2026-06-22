https://crimea.ria.ru/20260622/poezda-krymskogo-napravleniya-23-iyunya-budut-zakanchivat-i-nachinat-put-v-kerchi-1157078091.html

Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи

Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи

23 июня все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная из-за закрытия участка железнодорожного полотна,... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T20:11

2026-06-22T20:11

2026-06-22T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 23 июня все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная из-за закрытия участка железнодорожного полотна, информирует компанияя-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры, уточняется в сообщении.От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Посадка в автобусы будет производиться на привокзальной площади. До станции Керчь Южная пассажиров будут доставлять автобусами от начальных станций Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия, информирует перевозчик.Расписание автобусов для поездов из Крыма, маршрут которых был оперативно изменен на 23 июня.№463/464 Феодосия – Москва. Отправление из Керчи в 16:35. Отправление автобуса из Феодосии запланировано на 14:00. Автобус проследует через станцию Семь Колодезей в 14:50. Прибытие в Керчь – в 15:40.№17/18 Симферополь – Москва. Отправление из Керчи в 18:57. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 15:00. Автобус проследует через станции: Владиславовка в 16:30; Семь Колодезей в 17:00. Прибытие в Керчь – в 18:00.№315/316 Симферополь – Адлер. Отправление из Керчи в 20:27. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00. Автобус проследует через Владиславовку в 17:50; Семь Колодезей в 18:20; Багерово в 19:15. Прибытие в Керчь – в 19:50№25/26 Симферополь – Минеральные Воды. Отправление из Керчи в 20:54 Отправление автобуса из Симферополя запланирована на 16:00. Автобус проследует через Владиславовку в 18:00; Семь Колодезей в 18:30. Прибытие в Керчь – в 19:30.№179/180 Симферополь – Санкт-Петербург. Отправление из Керчи в 21:19. Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 14:00. Автобус проследует через Саки в 14:40; Симферополь в 17:00; Владиславовку в 19:00; Семь Колодезей в 19:30; Багерово в 20:15. Прибытие в Керчь – в 20:40.№91/92 Севастополь – Москва. Отправление из Керчи в 21:40. Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:00. Автобус проследует через Бахчисарай в 15:45; Симферополь в 16:30; Владиславовку в 18:30; Семь Колодезей в 19:00; Багерово в 20:00. Прибытие в Керчь – в 20:30.№27/28 Симферополь – Москва. Отправление из Керчи в 21:55. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 18:00. Автобус проследует через Владиславовку в 20:00; Семь Колодезей в 20:30. Прибытие в Керчь – в 21:20.Посадка в автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях либо около ж/д станций. Пассажиров просят прибывать на посадку заблаговременно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправленияГрафик движения крымских электричек изменится с 18 июняРЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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