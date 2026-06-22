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Первый раунд переговоров Ирана и США завершился - о чем договорились

Первый раунд переговоров Ирана и США завершился - о чем договорились - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Первый раунд переговоров Ирана и США завершился - о чем договорились

м. В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана при участии посредников в Швейцарии, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T06:15

2026-06-22T06:15

2026-06-22T06:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана при участии посредников в Швейцарии, пишет РИА Новости."В швейцарском Бюргенштоке завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Исламской Республики Иран, Соединенных Штатов Америки, а также двух посреднических сторон – Государства Катар и Исламской Республики Пакистан", — говорится в заявлении МИД Катара.Сообщается, что участники переговоров согласовали дорожную карту, чтобы достичь договоренностей между США и Ираном в течение 60 дней. Стороны договорились создать комитет по надзору за посредническими усилиями и ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.Также создана линия связи для того, чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Технические переговоры по всем вопросам продолжатся до конца недели.Комментируя итоги первого раунда переговоров, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, а также разморожен ряд активов и запущен план восстановления Ирана."Неустанные усилия пакистанских и катарских посреднических сторон принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане. Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана", - написал министр в соцсети Х.США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Соглашение было подписано в электронном виде, удаленно, и уже вступило в силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть сноваЕсть только одна действенная формула мира между США и Ираном – экспертИз США на подписание сделки с Ираном никто не полетел

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение между ираном и сша, иран, сша, ближний восток, переговоры, новости, в мире