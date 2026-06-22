https://crimea.ria.ru/20260622/ostanovka-raboty-detskikh-lagerey-v-krymu-i-zemletryasenie-v-sevastopole-glavnoe-za-den-1157075937.html

Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день

Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день

Детские лагеря приостановили свою работу в Крыму из-за принятых властями республики мер безопасности, детей готовы принять в Анапе. 19 землетрясений произошло в РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T23:02

2026-06-22T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Детские лагеря приостановили свою работу в Крыму из-за принятых властями республики мер безопасности, детей готовы принять в Анапе. 19 землетрясений произошло в Черном море у берегов Крымского полуострова в районе Севастополя. ВСУ ударили высокоскоростными ракетами по Воронежу. Первый раунд переговоров США и Ирана завершился в Швейцарии. Как пройдут выборы в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПриостановка работы детских лагерей в КрымуС понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном портале правительства РК. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе.Неиспользованные путевки в детские лагеря в связи остановкой работы лагерей отдыха в Крыму нужно вернуть в отделы образования на местах, выдававшие путевку, а за платные путевки учреждения детского отдыха вернут денежные средства.Землетрясения в районе СевастополяВ понедельник, 22 июня, в Черном море у берегов Севастополя за сутки было зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4. Четыре из них были ощутимыми на суше.Первое землетрясение магнитудой 3.6 было зафиксировано в 05:09 по местному времени. Оно произошло в 26 км к юго-западу от Севастополя на глубине 35 километров. За ним последовали еще четыре подземных толчка меньшей магнитуды – в период с 05:27 до 07:11.Повторные подземные толчки у побережья полуострова зарегистрировали в 08:48. По данным замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марины Бондарь, очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя. Магнитуда составила 4.4.Удар ВСУ по ВоронежуВСУ атаковали Воронеж, в небе над городом были уничтожены несколько высокоскоростных ракет. При ударе погибли пять и ранены десятки людей.Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются. Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов – в них преимущественно повреждены кровли. Поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.В городе ввели режим ЧС в пострадавшем от удара районе.Первый раунд переговоров Ирана и СШАВ Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана при участии посредников в Швейцарии.Сообщается, что участники переговоров согласовали дорожную карту, чтобы достичь договоренностей между США и Ираном в течение 60 дней. Стороны договорились создать комитет по надзору за посредническими усилиями и ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.Как пройдут выборы в КрымуВ Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней. На территории Крыма образовано три округа – Симферопольский одномандатный избирательный округ №22, Керченский одномандатный избирательный округ №23 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24.Сейчас в Крыму идет этап выдвижения кандидатов. В ближайшую неделю начнутся избирательные кампании. Общее количество зарегистрированных кандидатов и федеральных списков будет известно 16 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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