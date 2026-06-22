Рейтинг@Mail.ru
Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260622/ostanovka-raboty-detskikh-lagerey-v-krymu-i-zemletryasenie-v-sevastopole-glavnoe-za-den-1157075937.html
Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день
Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день
Детские лагеря приостановили свою работу в Крыму из-за принятых властями республики мер безопасности, детей готовы принять в Анапе. 19 землетрясений произошло в РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T23:02
2026-06-22T23:05
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
в мире
главное за день
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e078cc103fbf57f5a11afd7b648ca0fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Детские лагеря приостановили свою работу в Крыму из-за принятых властями республики мер безопасности, детей готовы принять в Анапе. 19 землетрясений произошло в Черном море у берегов Крымского полуострова в районе Севастополя. ВСУ ударили высокоскоростными ракетами по Воронежу. Первый раунд переговоров США и Ирана завершился в Швейцарии. Как пройдут выборы в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПриостановка работы детских лагерей в КрымуС понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном портале правительства РК. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе.Неиспользованные путевки в детские лагеря в связи остановкой работы лагерей отдыха в Крыму нужно вернуть в отделы образования на местах, выдававшие путевку, а за платные путевки учреждения детского отдыха вернут денежные средства.Землетрясения в районе СевастополяВ понедельник, 22 июня, в Черном море у берегов Севастополя за сутки было зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4. Четыре из них были ощутимыми на суше.Первое землетрясение магнитудой 3.6 было зафиксировано в 05:09 по местному времени. Оно произошло в 26 км к юго-западу от Севастополя на глубине 35 километров. За ним последовали еще четыре подземных толчка меньшей магнитуды – в период с 05:27 до 07:11.Повторные подземные толчки у побережья полуострова зарегистрировали в 08:48. По данным замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марины Бондарь, очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя. Магнитуда составила 4.4.Удар ВСУ по ВоронежуВСУ атаковали Воронеж, в небе над городом были уничтожены несколько высокоскоростных ракет. При ударе погибли пять и ранены десятки людей.Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются. Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов – в них преимущественно повреждены кровли. Поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.В городе ввели режим ЧС в пострадавшем от удара районе.Первый раунд переговоров Ирана и СШАВ Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана при участии посредников в Швейцарии.Сообщается, что участники переговоров согласовали дорожную карту, чтобы достичь договоренностей между США и Ираном в течение 60 дней. Стороны договорились создать комитет по надзору за посредническими усилиями и ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.Как пройдут выборы в КрымуВ Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней. На территории Крыма образовано три округа – Симферопольский одномандатный избирательный округ №22, Керченский одномандатный избирательный округ №23 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24.Сейчас в Крыму идет этап выдвижения кандидатов. В ближайшую неделю начнутся избирательные кампании. Общее количество зарегистрированных кандидатов и федеральных списков будет известно 16 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260622/mozhet-li-radikalnyy-udar-po-ukraine-priblizit-okonchanie-konflikta--mnenie-1157065961.html
https://crimea.ria.ru/20260622/poezda-krymskogo-napravleniya-23-iyunya-budut-zakanchivat-i-nachinat-put-v-kerchi-1157078091.html
https://crimea.ria.ru/20260622/vsu-udarili-po-grazhdanskomu-avtobusu-v-gorlovke--raneny-12-chelovek-1157075524.html
https://crimea.ria.ru/20260622/ne-orel-polsha-lishila-zelenskogo-ordena--chto-eto-znachit-dlya-kieva-1157057405.html
https://crimea.ria.ru/20260622/sotsialnye-vyplaty-medikam--skolko-poluchayut-vrachi-i-medsestry-v-krymu-1157008292.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a1119ccb03a464cc062f64b58541f486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день

Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе – главное за день

23:02 22.06.2026 (обновлено: 23:05 22.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Детские лагеря приостановили свою работу в Крыму из-за принятых властями республики мер безопасности, детей готовы принять в Анапе. 19 землетрясений произошло в Черном море у берегов Крымского полуострова в районе Севастополя. ВСУ ударили высокоскоростными ракетами по Воронежу. Первый раунд переговоров США и Ирана завершился в Швейцарии. Как пройдут выборы в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Приостановка работы детских лагерей в Крыму

С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном портале правительства РК. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе.
Неиспользованные путевки в детские лагеря в связи остановкой работы лагерей отдыха в Крыму нужно вернуть в отделы образования на местах, выдававшие путевку, а за платные путевки учреждения детского отдыха вернут денежные средства.
Учения по применению нестратегического ядерного оружия
21:54
Может ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение

Землетрясения в районе Севастополя

В понедельник, 22 июня, в Черном море у берегов Севастополя за сутки было зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4. Четыре из них были ощутимыми на суше.
Первое землетрясение магнитудой 3.6 было зафиксировано в 05:09 по местному времени. Оно произошло в 26 км к юго-западу от Севастополя на глубине 35 километров. За ним последовали еще четыре подземных толчка меньшей магнитуды – в период с 05:27 до 07:11.
Повторные подземные толчки у побережья полуострова зарегистрировали в 08:48. По данным замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марины Бондарь, очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя. Магнитуда составила 4.4.
Поезд Таврия
20:11
Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи

Удар ВСУ по Воронежу

ВСУ атаковали Воронеж, в небе над городом были уничтожены несколько высокоскоростных ракет. При ударе погибли пять и ранены десятки людей.
Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются. Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов – в них преимущественно повреждены кровли. Поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.
В городе ввели режим ЧС в пострадавшем от удара районе.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
18:31
ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 15 человек

Первый раунд переговоров Ирана и США

В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана при участии посредников в Швейцарии.
Сообщается, что участники переговоров согласовали дорожную карту, чтобы достичь договоренностей между США и Ираном в течение 60 дней. Стороны договорились создать комитет по надзору за посредническими усилиями и ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.
Флаг Украины и герб Польши у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
13:57
Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для Киева

Как пройдут выборы в Крыму

В Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней. На территории Крыма образовано три округа – Симферопольский одномандатный избирательный округ №22, Керченский одномандатный избирательный округ №23 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24.
Сейчас в Крыму идет этап выдвижения кандидатов. В ближайшую неделю начнутся избирательные кампании. Общее количество зарегистрированных кандидатов и федеральных списков будет известно 16 августа.
Медработники - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
06:58
Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссияВ миреГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день
22:4719 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
22:37В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
22:21В Ялте отключат ночное освещение улиц
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером 22 июня
21:54Может ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
21:37В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом
21:23В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса
21:08Крымская теннисистка взяла золото двух международных турниров
20:59К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение
20:52ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон
20:39Крымский мост открыли для движения транспорта
20:38Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева
20:11Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи
19:52Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках
19:36Крымский мост закрыли в пятый раз за день
19:31При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей
19:10Российские бойцы разрушают вражескую логистику в ДНР
18:52ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара
18:31ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 15 человек
Лента новостейМолния