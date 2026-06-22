Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям
Остановка работы детских лагерей в Крыму – разъяснения миноборазования РК
Детский отдых в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Неиспользованные путевки в детские лагеря в связи остановкой работы лагерей отдыха в Крыму нужно вернуть в отделы образования на местах, выдававшие путевку, а за платные путевки учреждения детского отдыха вернут денежные средства. Об этом сообщили в пресс-служба республиканского минобразования.
С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован ранее на официальном портале правительства РК.
"К сведению родителей, не использованные путевки необходимо вернуть в орган управления образованием муниципального образования, выдавший путевку. В случае принятия решения о продолжении оздоровительной кампании путевку можно будет получить повторно. Для того, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку, необходимо обращаться в учреждение, реализовавшее путевку", – разъяснили в ведомстве.
С 1 сентября образовательные организации планируют работать в штатном режиме. Решение о возобновлении работы организаций отдыха детей будет принято дополнительно.
"В случае изменения оперативной обстановки в Указ о приостановке работы лагерей могут быть внесены изменения", – подчеркивается в сообщении ведомства.
Как сообщалось, из "Артека" организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе.
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