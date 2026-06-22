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Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям
Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям
Неиспользованные путевки в детские лагеря в связи остановкой работы лагерей отдыха в Крыму нужно вернуть в отделы образования на местах, выдававшие путевку, а... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T16:57
2026-06-22T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Неиспользованные путевки в детские лагеря в связи остановкой работы лагерей отдыха в Крыму нужно вернуть в отделы образования на местах, выдававшие путевку, а за платные путевки учреждения детского отдыха вернут денежные средства. Об этом сообщили в пресс-служба республиканского минобразования.С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован ранее на официальном портале правительства РК.С 1 сентября образовательные организации планируют работать в штатном режиме. Решение о возобновлении работы организаций отдыха детей будет принято дополнительно."В случае изменения оперативной обстановки в Указ о приостановке работы лагерей могут быть внесены изменения", – подчеркивается в сообщении ведомства.Как сообщалось, из "Артека" организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей из крымских лагерей готовы принять на КубаниВ Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепитаКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт
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news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, минобраз крыма, детский отдых, детские лагеря в крыму
Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям

Остановка работы детских лагерей в Крыму – разъяснения миноборазования РК

16:57 22.06.2026
 
Детский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Неиспользованные путевки в детские лагеря в связи остановкой работы лагерей отдыха в Крыму нужно вернуть в отделы образования на местах, выдававшие путевку, а за платные путевки учреждения детского отдыха вернут денежные средства. Об этом сообщили в пресс-служба республиканского минобразования.
С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован ранее на официальном портале правительства РК.
"К сведению родителей, не использованные путевки необходимо вернуть в орган управления образованием муниципального образования, выдавший путевку. В случае принятия решения о продолжении оздоровительной кампании путевку можно будет получить повторно. Для того, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку, необходимо обращаться в учреждение, реализовавшее путевку", – разъяснили в ведомстве.
С 1 сентября образовательные организации планируют работать в штатном режиме. Решение о возобновлении работы организаций отдыха детей будет принято дополнительно.
"В случае изменения оперативной обстановки в Указ о приостановке работы лагерей могут быть внесены изменения", – подчеркивается в сообщении ведомства.
Как сообщалось, из "Артека" организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе.
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