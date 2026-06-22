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Очередное землетрясение произошло у берегов Крыма

Очередное землетрясение произошло у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Очередное землетрясение произошло у берегов Крыма

Еще одно землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано у берегов Севастополя. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T14:26

2026-06-22T14:26

2026-06-22T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Еще одно землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано у берегов Севастополя. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марина Бондарь.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 км от Севастополя.Ранее в понедельник сообщалось о серии подземных толчков у побережья Севастополя. Два из них были ощутимыми - в 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км) и в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города).Как отметила Марина Бондарь, всего с начала суток в Черном море у берегов Крыма зафиксировано 10 землетрясений магнитудой от 1.1 до 4.4. Сейсмическая активность продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло под Алуштой – что известноЗемлетрясение в Сочи - каковы риски для КрымаНачалось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару

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