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Новости СВО: армия России наступает по всему фронту - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Новости СВО: армия России наступает по всему фронту
Новости СВО: армия России наступает по всему фронту - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Новости СВО: армия России наступает по всему фронту
За минувшие сутки военные ВС РФ уничтожили более 1400 солдат ВСУ по всей линии фронта, а также продолжили наступление на всех направлениях и заняли более... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T17:48
2026-06-22T17:48
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. За минувшие сутки военные ВС РФ уничтожили более 1400 солдат ВСУ по всей линии фронта, а также продолжили наступление на всех направлениях и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает в сводке 22 июня Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику противника в Сумской и Харьковской областях. Потери врага на данном направлении составили – 210 солдат ВСУ, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили живую силу и технику врага в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.Также в Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности "Запада" потери противника составили свыше 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. В Константиновке за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. А ВСУ потеряли до 85 военнослужащих.Всего в полосе ответственности "Южной" группировки противник потерял до 165 солдат, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.Подразделения "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Войска "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Поразили живую силу и технику врага в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял до 460 военных, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Также средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России.Вместе с тем, 22 июня стало известно, что ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России бьет ВСУ по всем фронтамКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – экспертКакие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: армия России наступает по всему фронту

Новости СВО – армия России наступает по всему фронту и громит врага

17:48 22.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. За минувшие сутки военные ВС РФ уничтожили более 1400 солдат ВСУ по всей линии фронта, а также продолжили наступление на всех направлениях и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает в сводке 22 июня Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику противника в Сумской и Харьковской областях. Потери врага на данном направлении составили – 210 солдат ВСУ, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили живую силу и технику врага в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
Также в Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности "Запада" потери противника составили свыше 220 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. В Константиновке за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. А ВСУ потеряли до 85 военнослужащих.
Всего в полосе ответственности "Южной" группировки противник потерял до 165 солдат, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.
Подразделения "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Войска "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Поразили живую силу и технику врага в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял до 460 военных, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и восемь автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России.
Вместе с тем, 22 июня стало известно, что ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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