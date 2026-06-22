https://crimea.ria.ru/20260622/nochyu-v-sevastopole-gorela-kvartira-v-zhiloy-mnogoetazhke-1157058775.html

Ночью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажке

Ночью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажке - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Ночью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажке

Ночью в Севастополе загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T12:30

2026-06-22T12:30

2026-06-22T12:30

пожар

севастополь

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мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ночью в Севастополе загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Об этом сообщили в региональном МЧС."В ночь на 22 июня в 23 часа 3 минуты поступило сообщение, что по улице Колобова горит квартира на 6 этаже в одном из домов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в квартире горели диван и бытовые вещи. Причины происшествия сейчас устанавливаются.Ранее два человека пострадали на пожаре в многоквартирном жилом доме в Ялте. Дом на 37 квартир-комнат был признан аварийным и включен в федеральную программу расселения из аварийного жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человекВ Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшиеДва человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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