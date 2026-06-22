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Несостоявшийся Готенланд: начало Великой Отечественной войны в Крыму

Несостоявшийся Готенланд: начало Великой Отечественной войны в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Несостоявшийся Готенланд: начало Великой Отечественной войны в Крыму

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. в Крыму было молниеносным, а захват полуострова для нацистов был стратегически важным для наступления на... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T15:21

2026-06-22T15:21

2026-06-22T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. в Крыму было молниеносным, а захват полуострова для нацистов был стратегически важным для наступления на Кавказ и реализации плана по созданию на этой земле немецкого государства Готенланд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике, председатель Российского военно-исторического общества в Крыму Владимир Бобков."Сегодня, живя в 21 веке, мы всегда, вспоминая о Великой Отечественной войне, говорим, что это была самая кровопролитная война в истории человечества. Тогда действительно мир изменился. И на нашем маленьком полуострове сегодня есть целый набор городов, которые обозначены в память о тех событиях особым статусом - два Города-героя, и Город воинской славы, и населенные пункты Воинской доблести", - отметил он.Война пришла в Крым еще до того, как она началась в том масштабе, в котором продолжалась 1418 дней, подчеркнул гость эфира.Захват полуострова, добавил он, играл для них важнейшую роль."Все понимали, что для Германии – это важнейший плацдарм для наступления на Кавказ, а для нашего государства Крымский полуостров – это тот же самый "авианосец" для удара в тыл немцам, по сателлиту в нацистской Германии, по Румынии", - пояснил эксперт.Однако нацисты не реализовали на полуострове и свой амбициозный план по созданию имперской земли по приказу Гитлера, подчеркнул он."Изучая детально немецкие документы, выискивая из них отдельные элементы этого общего стратегического плана, мы все больше с каждым годом понимаем, что этот план развивался на ходу", - отметил спикер.По его информации, захватчики планировали создать новое территориальное образование, к которому присоединяли часть северного Причерноморья с центром в городе Симферополь.Гость эфира обозначил, что даже в годы оккупации жизнь фашистов на полуострове не была безоблачной."Во-первых, они уперлись в "стену" Севастополя, который сопротивлялся до начала июля 1942 года… Сконцентрировавшись вокруг него, немцы испытывали сложности практически весь период. Уже к концу года высаживаются десанты. Некоторые из них не смогли добиться стратегического результата, но память о них жива, мы ценим их подвиг", - отметил он.В июле пал легендарный Севастополь. В этот момент, добавил Владимир Бобков, у тех, кто находился там, опускались руки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только День памяти и скорби: в Крыму назвали важность дня 22 июняДень начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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