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Не только День памяти и скорби: в Крыму назвали важность дня 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Не только День памяти и скорби: в Крыму назвали важность дня 22 июня
Не только День памяти и скорби: в Крыму назвали важность дня 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Не только День памяти и скорби: в Крыму назвали важность дня 22 июня
Военная машина Европы, объединенная под знаменами германского нацизма, уже пыталась нанести нашей стране "стратегическое поражение" 85 лет назад, но разбилась... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T09:09
2026-06-22T09:09
крым
сергей аксенов
владимир константинов
память
россия
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Военная машина Европы, объединенная под знаменами германского нацизма, уже пыталась нанести нашей стране "стратегическое поражение" 85 лет назад, но разбилась вдребезги о единство, мужество, героизм и силу духа наших предков. И на этот раз враг будет разбит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, вспоминая в День памяти и скорби жертв нацизма и подвиг народа.По словам Аксенова, 22 июня 1941 года стал Днем памяти и скорби после того, как 85 лет "нацистский зверь, ошалевший от крови и легких побед, напал на наш дом и жизнь нашего народа разделилась на до и после войны"."Тогда, 85 лет назад, Европа, объединенная под знаменами германского нацизма, была уверена, что быстро нанесет нашей стране "стратегическое поражение", сломит ее волю, уничтожит нашу государственность, культуру, историческую память и само право на существование", –написал Аксенов в своем канале в МАКС.Но хотя война стала страшным ударом для всего нашего Отечества и каждой семьи, так что последствия нацистского геноцида ощущаются до сих пор, в том числе в демографии, 22 июня является также и днем, с которого начался долгий, тяжелый и праведный путь к Великой Победе нашего народа, подчеркнул он.А потому мы скорбим сегодня обо всех, кто погиб на полях сражений, кто умер от ран, голода и холода, о всех, кто был замучен в концлагерях, и всех невинных жертвах войны, при этом повторяем самые главные слова, которые прозвучали 22 июня 1941 года: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!", заключил глава республики.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что с учетом обстоятельств, при которых началась Великая Отечественная война, это не только день общенародного траура, но и дата, которая несет в себе много уроков. Они обошлись нашему народу в десятки миллионов жизней, и об этом нельзя забывать, подчеркнул он.Еще один урок, который вынесла наша страна из той войны, – не позволять застать себя врасплох, поскольку неожиданность и концентрированность удара Запада – это та опасность, которая остается всегда. "К счастью, тот удар, нанесенный 22 июня 1941 года, не оказался нокаутирующим. Но он нанес нам огромный урон", – отметил Константинов.Не менее важным уроком для нашей страны должно стать то, что тема поддержки большинством европейских стран Гитлера должна подниматься публично, а не замалчиваться, как это было после войны ни в СССР, ни в РФ не поднималась."А ведь еще в период Нюрнбергского процесса против нашей страны началась Холодная война, а нацистов и их пособников стали укрывать от правосудия в западных странах. И вся эта публика не забыла своих поражений и унижений. И мечтает о реванше", – подчеркнул он.А следовательно, по словам Константинова, сегодня "главное не только помнить, но и делать правильные выводы, которые позволят нам не повторять ранее допущенных ошибок".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР В Севастополе почтили память павших в начале Великой Отечественной войны
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крым, сергей аксенов, владимир константинов, память, россия, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
Не только День памяти и скорби: в Крыму назвали важность дня 22 июня

Аксенов назвал цели Европы под знаменами германского нацизма 85 лет назад

09:09 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВозложение цветов к вечному огню
Возложение цветов к вечному огню - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Военная машина Европы, объединенная под знаменами германского нацизма, уже пыталась нанести нашей стране "стратегическое поражение" 85 лет назад, но разбилась вдребезги о единство, мужество, героизм и силу духа наших предков. И на этот раз враг будет разбит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, вспоминая в День памяти и скорби жертв нацизма и подвиг народа.
По словам Аксенова, 22 июня 1941 года стал Днем памяти и скорби после того, как 85 лет "нацистский зверь, ошалевший от крови и легких побед, напал на наш дом и жизнь нашего народа разделилась на до и после войны".
"Тогда, 85 лет назад, Европа, объединенная под знаменами германского нацизма, была уверена, что быстро нанесет нашей стране "стратегическое поражение", сломит ее волю, уничтожит нашу государственность, культуру, историческую память и само право на существование", –написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Но хотя война стала страшным ударом для всего нашего Отечества и каждой семьи, так что последствия нацистского геноцида ощущаются до сих пор, в том числе в демографии, 22 июня является также и днем, с которого начался долгий, тяжелый и праведный путь к Великой Победе нашего народа, подчеркнул он.
"Наш народ ответил врагу несокрушимым единством, стойкостью, готовностью защитить Родину любой ценой. И самая мощная и современная на тот момент военная машина разбилась вдребезги об это единство, мужество, героизм и силу духа наших отцов, дедов и прадедов", – заявил Аксенов.
А потому мы скорбим сегодня обо всех, кто погиб на полях сражений, кто умер от ран, голода и холода, о всех, кто был замучен в концлагерях, и всех невинных жертвах войны, при этом повторяем самые главные слова, которые прозвучали 22 июня 1941 года: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!", заключил глава республики.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что с учетом обстоятельств, при которых началась Великая Отечественная война, это не только день общенародного траура, но и дата, которая несет в себе много уроков. Они обошлись нашему народу в десятки миллионов жизней, и об этом нельзя забывать, подчеркнул он.
Среди таких уроков – понимание того, что "Запад не умеет держать слово, добросовестно исполнять взятые на себя обязательства", и какой бы ни была подписанная ранее бумага, она не берется им в расчет, если взятые Западом на себя обязательства не соответствуют его интересам.
Еще один урок, который вынесла наша страна из той войны, – не позволять застать себя врасплох, поскольку неожиданность и концентрированность удара Запада – это та опасность, которая остается всегда. "К счастью, тот удар, нанесенный 22 июня 1941 года, не оказался нокаутирующим. Но он нанес нам огромный урон", – отметил Константинов.
Не менее важным уроком для нашей страны должно стать то, что тема поддержки большинством европейских стран Гитлера должна подниматься публично, а не замалчиваться, как это было после войны ни в СССР, ни в РФ не поднималась.
"А ведь еще в период Нюрнбергского процесса против нашей страны началась Холодная война, а нацистов и их пособников стали укрывать от правосудия в западных странах. И вся эта публика не забыла своих поражений и унижений. И мечтает о реванше", – подчеркнул он.
А следовательно, по словам Константинова, сегодня "главное не только помнить, но и делать правильные выводы, которые позволят нам не повторять ранее допущенных ошибок".
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