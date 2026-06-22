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Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для Киева
Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для Киева - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для Киева
Лишение главы киевского режима высокой польской награды – ордена "Белого орла" стало официальным признанием Варшавой того, что действующий режим на Украине... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T13:57
2026-06-22T13:57
2026-06-22T13:57
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политика
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украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Лишение главы киевского режима высокой польской награды – ордена "Белого орла" стало официальным признанием Варшавой того, что действующий режим на Украине является фашистским. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, отметив, что Польша, несмотря на это, продолжит использовать украинцев в своих интересах, пока ей это будет выгодно.Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*: ранее глава киевского режима присвоил подразделению украинской армии имя в честь украинских националистов. Позже Зеленский опубликовал в соцсети пост, сообщив, что отправил награду в Польшу. День спустя сразу три экс-президента Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко** – заявили, что отказываются от врученного им ранее ордена Белого Орла.Этот факт, однако, не заставит Варшаву прекратить снабжать Украину оружием, уверен политолог.Но это не изменит отношения поляков к украинцам, которые были и останутся для Варшавы людьми второго сорта, какими для большинства европейцев являются все славяне не первое столетие, считает Шатров."Вы готовы с нами воевать против самих же себя? Да пожалуйста! Но вы будете людьми второго сорта... Поляки вроде бы тоже славяне, но не совсем: очень серьезно там поработал в свое время Рим, я имею ввиду католическая церковь, в итоге это стали совсем другие славяне... Поэтому украинцев там не терпят, ненавидят, брезгуют ими в Европе. Но готовы использовать", – сказал Шатров.По-настоящему же разойтись на исторической почве пути Польши и Украины смогут лишь тогда, когда использовать украинцев полякам станет совершенно невыгодно, накладно и неэффективно, добавил он.Боевое крыло ОУН - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* запрещенная в РФ экстремистская организация.** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей Почему Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз В лице киевского режима Европа поддерживает нацистов - политолог
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мнения, игорь шатров, политика, польша, украина, владимир зеленский, реабилитация нацизма
Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для Киева
Варшава лишением Зеленского ордена "Белого орла" признала режим на Украине фашистским
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым.
Лишение главы киевского режима высокой польской награды – ордена "Белого орла" стало официальным признанием Варшавой того, что действующий режим на Украине является фашистским. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, отметив, что Польша, несмотря на это, продолжит использовать украинцев в своих интересах, пока ей это будет выгодно.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*: ранее глава киевского режима присвоил подразделению украинской армии имя в честь украинских националистов. Позже Зеленский опубликовал в соцсети пост, сообщив, что отправил награду в Польшу. День спустя сразу три экс-президента Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко** – заявили, что отказываются от врученного им ранее ордена Белого Орла.
"Фактически это признание того, что режим Зеленского – нацистский, фашистский... Они не могут себе позволить награждать главу украинского государства, потому что у него идеалы совершенно противоречат идеалам польским, и они нацистские. Это важно. И важно, что Польша напоминает это европейцам", – сказал Шатров.
Этот факт, однако, не заставит Варшаву прекратить снабжать Украину оружием, уверен политолог.
"Потому что принципы принципами, совесть совестью, идеалы идеалами, но если ты воюешь с русскими, тебе все прощается... Для них это "нормально", для поляков, да и в целом, наверное, для всего Запада", – отметил он.
Но это не изменит отношения поляков к украинцам, которые были и останутся для Варшавы людьми второго сорта, какими для большинства европейцев являются все славяне не первое столетие, считает Шатров.
"Вы готовы с нами воевать против самих же себя? Да пожалуйста! Но вы будете людьми второго сорта... Поляки вроде бы тоже славяне, но не совсем: очень серьезно там поработал в свое время Рим, я имею ввиду католическая церковь, в итоге это стали совсем другие славяне... Поэтому украинцев там не терпят, ненавидят, брезгуют ими в Европе. Но готовы использовать", – сказал Шатров.
По-настоящему же разойтись на исторической почве пути Польши и Украины смогут лишь тогда, когда использовать украинцев полякам станет совершенно невыгодно, накладно и неэффективно, добавил он.
"То есть когда это будет противоречить здравому смыслу, хотя уже сейчас близко к этому, они прекратят всякое сотрудничество. И потом еще припомнят украинцам много-много чего... А насчет "Белого орла" – это как раз напоминание: вы вообще никто", – заключил эксперт.
Боевое крыло ОУН - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* запрещенная в РФ экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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