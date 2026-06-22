https://crimea.ria.ru/20260622/ne-orel-polsha-lishila-zelenskogo-ordena--chto-eto-znachit-dlya-kieva-1157057405.html

Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для Киева

Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для Киева - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для Киева

Лишение главы киевского режима высокой польской награды – ордена "Белого орла" стало официальным признанием Варшавой того, что действующий режим на Украине... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T13:57

2026-06-22T13:57

2026-06-22T13:57

мнения

игорь шатров

политика

польша

украина

владимир зеленский

реабилитация нацизма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Лишение главы киевского режима высокой польской награды – ордена "Белого орла" стало официальным признанием Варшавой того, что действующий режим на Украине является фашистским. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, отметив, что Польша, несмотря на это, продолжит использовать украинцев в своих интересах, пока ей это будет выгодно.Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*: ранее глава киевского режима присвоил подразделению украинской армии имя в честь украинских националистов. Позже Зеленский опубликовал в соцсети пост, сообщив, что отправил награду в Польшу. День спустя сразу три экс-президента Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко** – заявили, что отказываются от врученного им ранее ордена Белого Орла.Этот факт, однако, не заставит Варшаву прекратить снабжать Украину оружием, уверен политолог.Но это не изменит отношения поляков к украинцам, которые были и останутся для Варшавы людьми второго сорта, какими для большинства европейцев являются все славяне не первое столетие, считает Шатров."Вы готовы с нами воевать против самих же себя? Да пожалуйста! Но вы будете людьми второго сорта... Поляки вроде бы тоже славяне, но не совсем: очень серьезно там поработал в свое время Рим, я имею ввиду католическая церковь, в итоге это стали совсем другие славяне... Поэтому украинцев там не терпят, ненавидят, брезгуют ими в Европе. Но готовы использовать", – сказал Шатров.По-настоящему же разойтись на исторической почве пути Польши и Украины смогут лишь тогда, когда использовать украинцев полякам станет совершенно невыгодно, накладно и неэффективно, добавил он.Боевое крыло ОУН - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* запрещенная в РФ экстремистская организация.** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей Почему Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз В лице киевского режима Европа поддерживает нацистов - политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, политика, польша, украина, владимир зеленский, реабилитация нацизма