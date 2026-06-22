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Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован

Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован

Обвиняемый в смертельном нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре арестован, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T16:12

2026-06-22T16:12

2026-06-22T16:12

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Обвиняемый в смертельном нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре арестован, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК.Уточняется, что фигурант арестован на срок до 20 августа 2026 года.20 июня молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. В результате погибла женщина, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали. Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодар

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, новости, происшествия, суд, арест