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Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован
Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован
Обвиняемый в смертельном нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре арестован, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T16:12
2026-06-22T16:12
2026-06-22T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Обвиняемый в смертельном нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре арестован, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК.Уточняется, что фигурант арестован на срок до 20 августа 2026 года.20 июня молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. В результате погибла женщина, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали. Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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краснодар, новости, происшествия, суд, арест
Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован
Суд арестовал напавшего на людей в торговом центре в Краснодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Обвиняемый в смертельном нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре арестован, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК.
"В Краснодаре по ходатайству следователя СКР 19-летнему обвиняемому в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.
Уточняется, что фигурант арестован на срок до 20 августа 2026 года.
20 июня молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. В результате погибла женщина, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали. Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении никто не пострадал.
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