Рейтинг@Mail.ru
Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260622/napavshiy-s-nozhom-na-lyudey-v-krasnodare-arestovan-1157070045.html
Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован
Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован
Обвиняемый в смертельном нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре арестован, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T16:12
2026-06-22T16:12
краснодар
новости
происшествия
суд
арест
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c5d1104dbdedb9516dcacc38502ab6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Обвиняемый в смертельном нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре арестован, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК.Уточняется, что фигурант арестован на срок до 20 августа 2026 года.20 июня молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. В результате погибла женщина, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали. Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1db89736fafb88eea87a98ca75c2986f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, новости, происшествия, суд, арест
Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован

Суд арестовал напавшего на людей в торговом центре в Краснодаре

16:12 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Обвиняемый в смертельном нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре арестован, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СК.
"В Краснодаре по ходатайству следователя СКР 19-летнему обвиняемому в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.
Уточняется, что фигурант арестован на срок до 20 августа 2026 года.
20 июня молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. В результате погибла женщина, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали. Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении никто не пострадал.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КраснодарНовостиПроисшествияСудАрест
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Новости СВО: армия России наступает по всему фронту
17:28Власти Севастополя продлили работу городского транспорта
17:10Крымский мост открыт: проезда ждут больше 1000 автомобилей
16:57Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям
16:47В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света
16:40Крымский мост открыли
16:38Землетрясения в Севастополе - что известно
16:31В Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусом
16:20Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани
16:12Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован
16:00Крымский мост закрыли в четвертый раз за день
15:55Когда в Симферопольском районе возобновят подачу газа
15:39Сравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла"
15:21Несостоявшийся Готенланд: начало Великой Отечественной войны в Крыму
15:0124 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопровод
14:50Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму
14:37В Воронеже ввели режим ЧС после украинского удара
14:26Очередное землетрясение произошло у берегов Крыма
14:15В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в Крыму
14:07Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возросло
Лента новостейМолния