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На подлете к Москве сбили почти 60 вражеских дронов
На подлете к Москве сбили почти 60 вражеских дронов - РИА Новости Крым, 22.06.2026
На подлете к Москве сбили почти 60 вражеских дронов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десятках сбитых за ночь беспилотников, летевших в направлении столицы. Об этом он написал в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T06:41
2026-06-22T06:41
2026-06-22T06:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десятках сбитых за ночь беспилотников, летевших в направлении столицы. Об этом он написал в своем канале в МАКС.По данным Собянина, общее количество уничтоженных в ночь на понедельник дронов выросло до 59.Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, отметил градоначальник. О пострадавших не сообщается.Предыдущую массированную атаку на столицу ВСУ предприняли 19 июня, тогда силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – экспертЛукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИЕще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России
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атаки всу, москва, сергей собянин, новости, новости сво
На подлете к Москве сбили почти 60 вражеских дронов
На подлете к Москве силы ПВО сбили 59 вражеских дронов - Собянин