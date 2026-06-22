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Может ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Может ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
Может ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Может ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
Простого решения конфликта, в котором столкнулись РФ и Запад на Украине, не будет, и радикальные решения России не приблизят развязку. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T21:54
2026-06-22T21:54
мнения
игорь шатров
крым
россия
новости сво
украина
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Простого решения конфликта, в котором столкнулись РФ и Запад на Украине, не будет, и радикальные решения России не приблизят развязку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Однако такой радикальный путь не приблизит окончания конфликта, как не приблизила завершения Второй мировой войны ядерная бомбардировка Соединенными Штатами японских городов Хиросимы и Нагасаки, сказал политолог."Война-то закончилась не по этой причине. Не потому, что американцы сбросили бомбы. А потому, что Советский Союз в эту войну вступил и в тот момент заканчивал боевые действия и уже уничтожал Квантунскую армию (военная группировка армии Японии в годы в Восточной Азии – ред.)", – прокомментировал политолог.Таким образом США продемонстрировали России свои достижения, но не более того, добавил гость эфира.Судя по тому, что творит сейчас преступный киевский режим, терпя поражение на всех фронтах СВО и не имея желаемого, ясно: если бы ядерное оружие или такие же баллистические ракеты, какие есть у России, стояли на вооружении ВСУ, Зеленский не раздумывая ударил бы ими куда угодно – ему неважно, куда именно, уверен гость эфира. Но даже осознание этого все-таки не повод для России поступать именно так, считает политолог.Простых решений для завершения конфликта на Украине нет, точно так же, как не было простым решением его начать, сказал собеседник. В этой связи сложные решения сегодня высшему руководству страны и военным приходится принимать ежедневно.Накануне, 21 июня, ВСУ массированно атаковали Крым и Севастополь. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Керченскому полуострову, 28 были ранены. Также был атакован паром на Керченской переправе и нефтяной терминал в Темрюкском районе Кубани. Глава Республики Крым Сергей Аксенов 22 июня объявил о приостановке до 1 сентября бронирования мест и размещения детей в детских лагерях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – экспертОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьУскользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, игорь шатров, крым, россия, новости сво, украина, ядерное оружие
Может ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение

Удар ТЯО по Украине не приблизит развязку конфликта – эксперт

21:54 22.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Простого решения конфликта, в котором столкнулись РФ и Запад на Украине, не будет, и радикальные решения России не приблизят развязку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

Высказывания многих россиян о том, что по украинским боевикам и их руководству пора ударить чем-нибудь посерьезнее в ответ на террор регионов РФ, можно понять и объяснить, сказал собеседник. "Эмоции зашкаливают у гражданского населения, которое страдает, и я понимаю это прекрасно..." – отметил спикер.

Однако такой радикальный путь не приблизит окончания конфликта, как не приблизила завершения Второй мировой войны ядерная бомбардировка Соединенными Штатами японских городов Хиросимы и Нагасаки, сказал политолог.
"Война-то закончилась не по этой причине. Не потому, что американцы сбросили бомбы. А потому, что Советский Союз в эту войну вступил и в тот момент заканчивал боевые действия и уже уничтожал Квантунскую армию (военная группировка армии Японии в годы в Восточной Азии – ред.)", – прокомментировал политолог.
Таким образом США продемонстрировали России свои достижения, но не более того, добавил гость эфира.
Судя по тому, что творит сейчас преступный киевский режим, терпя поражение на всех фронтах СВО и не имея желаемого, ясно: если бы ядерное оружие или такие же баллистические ракеты, какие есть у России, стояли на вооружении ВСУ, Зеленский не раздумывая ударил бы ими куда угодно – ему неважно, куда именно, уверен гость эфира. Но даже осознание этого все-таки не повод для России поступать именно так, считает политолог.
Простых решений для завершения конфликта на Украине нет, точно так же, как не было простым решением его начать, сказал собеседник. В этой связи сложные решения сегодня высшему руководству страны и военным приходится принимать ежедневно.
"И я обращаюсь к нашим гражданам, жителям Крыма, которые сейчас на передовой – это форпост, кем вы и были всегда, – и прошу понять: решений простых не бывает", – подытожил эксперт.
Накануне, 21 июня, ВСУ массированно атаковали Крым и Севастополь. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Керченскому полуострову, 28 были ранены. Также был атакован паром на Керченской переправе и нефтяной терминал в Темрюкском районе Кубани. Глава Республики Крым Сергей Аксенов 22 июня объявил о приостановке до 1 сентября бронирования мест и размещения детей в детских лагерях.
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МненияИгорь ШатровКрымРоссияНовости СВОУкраинаЯдерное оружие
 
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