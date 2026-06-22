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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T06:29
2026-06-22T06:29
2026-06-22T06:29
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения
на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь
проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра
у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
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