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Крымский мост сейчас: движение перекрыто третий раз за день

Крымский мост сейчас: движение перекрыто третий раз за день - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Крымский мост сейчас: движение перекрыто третий раз за день

Движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский против приостановлено третий раз за день. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T11:06

2026-06-22T11:06

2026-06-22T11:34

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский против приостановлено третий раз за день. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации объекте.Мост был закрыт с 6.30 утра понедельника. Одновременно в Крыму объявлялась авиационная опасность. Открыли движение спустя час. Во второй раз мост закрыли в 8 утра и открыли спустя 40 минут.Крымский мост — это стратегический объект, все, кто находятся на транспортном переходе, обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту действуют ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Также действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие авто могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в КрымуДва участка трассы в Крыму перекроют для транспорта"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя