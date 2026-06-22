Крымский мост сейчас: движение перекрыто третий раз за день
Крымский мост перекрыли - автомобилистов просят сохранять спокойствие
11:06 22.06.2026 (обновлено: 11:34 22.06.2026)
Крымский мост закрыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский против приостановлено третий раз за день. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении, опубликованном в канале на платформе МАКС.
Мост был закрыт с 6.30 утра понедельника. Одновременно в Крыму объявлялась авиационная опасность. Открыли движение спустя час. Во второй раз мост закрыли в 8 утра и открыли спустя 40 минут.
Крымский мост — это стратегический объект, все, кто находятся на транспортном переходе, обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту действуют ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Также действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие авто могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличено.
Читайте также на РИА Новости Крым: