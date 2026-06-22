Крымский мост открыт: проезда ждут больше 1000 автомобилей
Крымский мост сейчас – проезда ждут больше 1000 автомобилей с двух сторон
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста после открытия движения, которое было приостановлено в понедельник в четвертый раз, проезда ждут более 1000 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 780 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов понедельника.
Ранее транспортный переход через Керченский пролив уже закрывали для движения транспорта четыре раза. Ограничение продлилось менее часа.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может следовать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь пролегает через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.