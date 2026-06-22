https://crimea.ria.ru/20260622/krymskiy-most-otkryt-proezda-zhdut-bolshe-1000-avtomobiley-1157072955.html

Крымский мост открыт: проезда ждут больше 1000 автомобилей

Крымский мост открыт: проезда ждут больше 1000 автомобилей - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Крымский мост открыт: проезда ждут больше 1000 автомобилей

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста после открытия движения, которое было приостановлено в понедельник в четвертый раз, проезда ждут более 1000... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T17:10

2026-06-22T17:10

2026-06-22T17:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста после открытия движения, которое было приостановлено в понедельник в четвертый раз, проезда ждут более 1000 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Ранее транспортный переход через Керченский пролив уже закрывали для движения транспорта четыре раза. Ограничение продлилось менее часа.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может следовать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь пролегает через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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