https://crimea.ria.ru/20260622/krymskiy-most-otkryli-posle-tretey-za-den-ostanovki-dvizheniya-skolko-zhdat-proezda-1157061321.html

Крымский мост открыли: сколько ждать проезда

Крымский мост открыли: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Крымский мост открыли: сколько ждать проезда

Перед Крымским мостом после открытия движения, которое было приостановлено в понедельник в третий раз, проезда ждут 655 автомобилей. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T13:05

2026-06-22T13:05

2026-06-22T13:20

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения, которое было приостановлено в понедельник в третий раз, проезда ждут 655 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.В 11 часов понедельника сообщалось, что движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский пролив было приостановлено третий раз за сутки. Примерно через час движение транспорта по Крымскому мосту открыли.Также мост был закрыт в течение часа с 6:30 утра понедельника. Одновременно в Крыму объявлялась авиационная опасность. Открыли движение спустя час. Во второй раз мост закрыли в 8 утра и открыли спустя 40 минут.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может следовать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь пролегает через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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