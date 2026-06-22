Крымский мост открыли: сколько ждать проезда
Крымский мост – оперативная обстановка 22 июня в 13 часов
13:05 22.06.2026 (обновлено: 13:20 22.06.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения, которое было приостановлено в понедельник в третий раз, проезда ждут 655 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 355 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи сейчас стоят 300 автомобилей. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
В 11 часов понедельника сообщалось, что движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский пролив было приостановлено третий раз за сутки. Примерно через час движение транспорта по Крымскому мосту открыли.
Также мост был закрыт в течение часа с 6:30 утра понедельника. Одновременно в Крыму объявлялась авиационная опасность. Открыли движение спустя час. Во второй раз мост закрыли в 8 утра и открыли спустя 40 минут.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может следовать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь пролегает через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.