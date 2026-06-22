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Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Крымский мост открыли для движения транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после очередного перекрытия. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T20:39
2026-06-22T20:39
2026-06-22T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после очередного перекрытия. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост в понедельник перекрывали уже пятый раз за день. По состоянию на 19.00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 600 транспортных средств. Время ожидания составляло около двух часов.Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, новости крыма, транспорт, логистика, крым
Крымский мост открыли для движения транспорта
На Крымском мосту возобновлено движение транспорта
20:39 22.06.2026 (обновлено: 20:42 22.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после очередного перекрытия. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении, опубликованном в канале на платформе МАКС.
Мост в понедельник перекрывали уже пятый раз за день. По состоянию на 19.00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 600 транспортных средств. Время ожидания составляло около двух часов.
Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено
движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь
проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра
у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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