https://crimea.ria.ru/20260622/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1157054729.html

Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Крымский мост открыли для движения

Движение транспорта по Крымскому мосту открыли, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T12:12

2026-06-22T12:12

2026-06-22T12:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту открыли, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение на транспортном переходе через Керченский пролив перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, находящихся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может следовать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь пролегает через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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