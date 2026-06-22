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Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Крымский мост открыли
Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Крымский мост открыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T08:40
2026-06-22T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение на Крымском мосту перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, находящихся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может следовать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь пролегает через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, новости крыма, крым, логистика
Крымский мост открыли

Крымский мост снова открыт для движения

08:40 22.06.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение на Крымском мосту перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, находящихся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может следовать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь пролегает через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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