Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник
Крымский мост в понедельник утром - в очереди с двух сторон больше 600 машин
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту утром в понедельник стоят более 600 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.
Также отмечено, что в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 380 транспортных средств, ждать проезда больше часа.
Ранее было возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту, который дважды за утро понедельника закрывали.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.