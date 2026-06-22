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Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник
Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник
В очереди на проезд по Крымскому мосту утром в понедельник стоят более 600 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T09:23
2026-06-22T09:23
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту утром в понедельник стоят более 600 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Также отмечено, что в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 380 транспортных средств, ждать проезда больше часа.Ранее было возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту, который дважды за утро понедельника закрывали.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт, логистика
Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник

Крымский мост в понедельник утром - в очереди с двух сторон больше 600 машин

09:23 22.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту утром в понедельник стоят более 600 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.

Также отмечено, что в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 380 транспортных средств, ждать проезда больше часа.
Ранее было возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту, который дважды за утро понедельника закрывали.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
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