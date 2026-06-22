https://crimea.ria.ru/20260622/krymskiy-most-obstanovka-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-v-ponedelnik-1157053967.html

Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник

Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник

В очереди на проезд по Крымскому мосту утром в понедельник стоят более 600 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T09:23

2026-06-22T09:23

2026-06-22T09:23

крымский мост

очереди на крымском мосту

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крым

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту утром в понедельник стоят более 600 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Также отмечено, что в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 380 транспортных средств, ждать проезда больше часа.Ранее было возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту, который дважды за утро понедельника закрывали.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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