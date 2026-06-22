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Крымская теннисистка взяла золото двух международных турниров - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Крымская теннисистка взяла золото двух международных турниров
Крымская теннисистка взяла золото двух международных турниров - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Крымская теннисистка взяла золото двух международных турниров
Крымская теннисистка стала победителем и призером международных турниров ITF. Об этом сообщили в министерстве спорта Крыма. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T21:08
2026-06-22T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Крымская теннисистка стала победителем и призером международных турниров ITF. Об этом сообщили в министерстве спорта Крыма.В Баку на турнире ITF Baku J60 спортсменка завоевала первое место в парном разряде и второе – в одиночном. В Алматы на турнире ITF Almaty J60 крымчанка взяла золото в одиночном разряде и серебро – в парном.Ранее сообщалось, что крымская теннисистка Аксиния Великолуг одержала победу в международном турнире серии ITF на "Кубок памяти Александра Цатуряна".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухихСилачи установили мировой рекорд в Севастополе
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спорт, крым, соревнования, награды, новости крыма
Крымская теннисистка взяла золото двух международных турниров

Теннисистка из Ялты успешно выступила на турнирах в Казахстане и Азербайджане

21:08 22.06.2026
 
© Министерство спорта КрымаЛейла Шахмурадова
Лейла Шахмурадова
© Министерство спорта Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Крымская теннисистка стала победителем и призером международных турниров ITF. Об этом сообщили в министерстве спорта Крыма.
"Лейла Шахмурадова успешно выступила на международных турнирах серии ITF, достойно представив Республику Крым и Россию на мировой арене", – рассказали в министерстве.
В Баку на турнире ITF Baku J60 спортсменка завоевала первое место в парном разряде и второе – в одиночном. В Алматы на турнире ITF Almaty J60 крымчанка взяла золото в одиночном разряде и серебро – в парном.
"До этого жительница Ялты получила титул абсолютной чемпионки Первенства ЮФО по теннису. В июле теннисистка стала лучшей на соревнованиях, которые проходили в Ростове-на-Дону", – отметили в Минспорта Крыма.
Ранее сообщалось, что крымская теннисистка Аксиния Великолуг одержала победу в международном турнире серии ITF на "Кубок памяти Александра Цатуряна".
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