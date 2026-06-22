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Когда в Симферопольском районе возобновят подачу газа
Когда в Симферопольском районе возобновят подачу газа - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Когда в Симферопольском районе возобновят подачу газа
В Симферопольском районе Крыма начали запускать газоснабжение в 12 населенных пунктах, где раньше подачу ресурса приостановили. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T15:55
2026-06-22T15:55
2026-06-22T15:55
газ
отключение газа в крыму
симферопольский район
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма начали запускать газоснабжение в 12 населенных пунктах, где раньше подачу ресурса приостановили. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Утром в понедельник в более чем 20 населенных пунктах Симферопольского района было приостановлено газоснабжение.Подача газа возобновляется:- пгт. Гвардейское- с. Софиевка- с. Маленькое- с. Красное- с. Первомайское- с. Урожайное- с. Чайкино- с. Солнечное- с. Красная Зорька- с. Укромное- с. Живописное- с. СовхозноеНакануне сообщалось, что в Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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газ, отключение газа в крыму, симферопольский район, крымгазсети
Когда в Симферопольском районе возобновят подачу газа
В 12 населенных пунктах Симферопольского района возобновляют подачу газа