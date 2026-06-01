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Какой сегодня праздник: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Какой сегодня праздник: 22 июня
Какой сегодня праздник: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Какой сегодня праздник: 22 июня
В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T00:00
2026-06-22T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья Варлей, литературный "отец" капитана Врунгеля Андрей Некрасов.Что празднуют в миреРанним утром 22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись в Советский Союз после массированных авиационных и артиллерийских обстрелов западной территории страны от Черного до Балтийского моря. Вражеская армия бомбила аэродромы, железнодорожные станции, морские порты и другие крупные инфраструктурные объекты, а после пересекла границу СССР. Особый статус дате 22 июня был присвоен в 1992 году – тогда этот день стал называться Днем памяти защитников Отечества, а в 1996 году дата получила уже привычное сейчас название – День памяти и скорби.22 июня отмечают Всемирный день тропического леса. Кстати, тропические леса занимают всего 2% от общей поверхности Земли. При этом примерно половина всех растений и животных планеты приходятся на тропики.Также в этот день можно отметить День шоколадного эклера, День глупых мужских поступков и День поцелуев.Знаменательные событияВ 1434 году произошло сражение при Солхате (современный Старый Крым). Все началось с золотоордынского хана Тохтамыша, который отдал генуэзцам берега Готии. Это не понравилось правителю княжества Феодоро Алексею I, потерявшему доступ к морским портам. Тогда князь с союзниками сначала захватил крепость Чембало (сейчас Балаклава) и потом разбил армию генуэзцев возле Старого Крыма.В 1815 Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.22 июня 1961 года в районе города Богородицк в Тульской области произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ил-18 с 89 пассажирами и восемью членами экипажа на борту. Благодаря действиям экипажа в ней никто не погиб: самолет посадили "на брюхо" в овсяном поле. Борт "пропахал" 300 метров и остановился.Кто родилсяВ 1898 году в Германии родился легендарный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Автор романа "На западном фронте без перемен", вошедшего в тройку лучших произведений "потерянного поколения", наряду с "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона."Как вы яхту назовете, так она и поплывет"... В 1907 родился Андрей Некрасов, автор юмористической повести "Приключения капитана Врунгеля". Он работал моряком на судах, добывающих рыбу на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, во время Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте.Свое 79-летие отмечает советская и российская артистка цирка, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Кстати, фамилия Варлей – валлийская. Предки актрисы, согласно семейной легенде, приехали в Россию из Уэльса в XIX веке.Еще в этот день родились народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, американская актриса Мэрил Стрип, американский писатель, журналист и музыкант Дэн Браун.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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праздники и памятные даты, общество, новости, история, россия, в мире, великая отечественная война
Какой сегодня праздник: 22 июня

Что празднуют в России и мире 22 июня

00:00 22.06.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Кавказская пленница" (Киностудия "Мосфильм", 1966 год). Режиссер Леонид Гайдай. В роли Нины актриса Наталья Варлей, Шурик - Александр Демьяненко.
Кадр из кинофильма Кавказская пленница (Киностудия Мосфильм, 1966 год). Режиссер Леонид Гайдай. В роли Нины актриса Наталья Варлей, Шурик - Александр Демьяненко. - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья Варлей, литературный "отец" капитана Врунгеля Андрей Некрасов.

Что празднуют в мире

Ранним утром 22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись в Советский Союз после массированных авиационных и артиллерийских обстрелов западной территории страны от Черного до Балтийского моря. Вражеская армия бомбила аэродромы, железнодорожные станции, морские порты и другие крупные инфраструктурные объекты, а после пересекла границу СССР. Особый статус дате 22 июня был присвоен в 1992 году – тогда этот день стал называться Днем памяти защитников Отечества, а в 1996 году дата получила уже привычное сейчас название – День памяти и скорби.
22 июня отмечают Всемирный день тропического леса. Кстати, тропические леса занимают всего 2% от общей поверхности Земли. При этом примерно половина всех растений и животных планеты приходятся на тропики.
Также в этот день можно отметить День шоколадного эклера, День глупых мужских поступков и День поцелуев.

Знаменательные события

В 1434 году произошло сражение при Солхате (современный Старый Крым). Все началось с золотоордынского хана Тохтамыша, который отдал генуэзцам берега Готии. Это не понравилось правителю княжества Феодоро Алексею I, потерявшему доступ к морским портам. Тогда князь с союзниками сначала захватил крепость Чембало (сейчас Балаклава) и потом разбил армию генуэзцев возле Старого Крыма.
В 1815 Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.
22 июня 1961 года в районе города Богородицк в Тульской области произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ил-18 с 89 пассажирами и восемью членами экипажа на борту. Благодаря действиям экипажа в ней никто не погиб: самолет посадили "на брюхо" в овсяном поле. Борт "пропахал" 300 метров и остановился.

Кто родился

В 1898 году в Германии родился легендарный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Автор романа "На западном фронте без перемен", вошедшего в тройку лучших произведений "потерянного поколения", наряду с "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона.
"Как вы яхту назовете, так она и поплывет"... В 1907 родился Андрей Некрасов, автор юмористической повести "Приключения капитана Врунгеля". Он работал моряком на судах, добывающих рыбу на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, во время Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте.
Свое 79-летие отмечает советская и российская артистка цирка, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Кстати, фамилия Варлей – валлийская. Предки актрисы, согласно семейной легенде, приехали в Россию из Уэльса в XIX веке.
Еще в этот день родились народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, американская актриса Мэрил Стрип, американский писатель, журналист и музыкант Дэн Браун.
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