https://crimea.ria.ru/20260622/kakoy-segodnya-prazdnik-22-iyunya-1129536629.html

Какой сегодня праздник: 22 июня

Какой сегодня праздник: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Какой сегодня праздник: 22 июня

В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T00:00

2026-06-22T00:00

2026-06-22T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

история

россия

в мире

великая отечественная война

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111764/30/1117643098_0:197:2404:1549_1920x0_80_0_0_652c73abee9532182251f45ada8a6a00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья Варлей, литературный "отец" капитана Врунгеля Андрей Некрасов.Что празднуют в миреРанним утром 22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись в Советский Союз после массированных авиационных и артиллерийских обстрелов западной территории страны от Черного до Балтийского моря. Вражеская армия бомбила аэродромы, железнодорожные станции, морские порты и другие крупные инфраструктурные объекты, а после пересекла границу СССР. Особый статус дате 22 июня был присвоен в 1992 году – тогда этот день стал называться Днем памяти защитников Отечества, а в 1996 году дата получила уже привычное сейчас название – День памяти и скорби.22 июня отмечают Всемирный день тропического леса. Кстати, тропические леса занимают всего 2% от общей поверхности Земли. При этом примерно половина всех растений и животных планеты приходятся на тропики.Также в этот день можно отметить День шоколадного эклера, День глупых мужских поступков и День поцелуев.Знаменательные событияВ 1434 году произошло сражение при Солхате (современный Старый Крым). Все началось с золотоордынского хана Тохтамыша, который отдал генуэзцам берега Готии. Это не понравилось правителю княжества Феодоро Алексею I, потерявшему доступ к морским портам. Тогда князь с союзниками сначала захватил крепость Чембало (сейчас Балаклава) и потом разбил армию генуэзцев возле Старого Крыма.В 1815 Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.22 июня 1961 года в районе города Богородицк в Тульской области произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ил-18 с 89 пассажирами и восемью членами экипажа на борту. Благодаря действиям экипажа в ней никто не погиб: самолет посадили "на брюхо" в овсяном поле. Борт "пропахал" 300 метров и остановился.Кто родилсяВ 1898 году в Германии родился легендарный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Автор романа "На западном фронте без перемен", вошедшего в тройку лучших произведений "потерянного поколения", наряду с "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона."Как вы яхту назовете, так она и поплывет"... В 1907 родился Андрей Некрасов, автор юмористической повести "Приключения капитана Врунгеля". Он работал моряком на судах, добывающих рыбу на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, во время Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте.Свое 79-летие отмечает советская и российская артистка цирка, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Кстати, фамилия Варлей – валлийская. Предки актрисы, согласно семейной легенде, приехали в Россию из Уэльса в XIX веке.Еще в этот день родились народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, американская актриса Мэрил Стрип, американский писатель, журналист и музыкант Дэн Браун.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, история, россия, в мире, великая отечественная война