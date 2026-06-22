https://crimea.ria.ru/20260622/kakie-novye-mery-podderzhki-poluchat-veterany-svo-v-fonde-zaschitniki-otechestva-1156974909.html

Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"

Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"

На новые меры поддержки теперь могут рассчитывать действующие и демобилизованные бойцы СВО, получившие тяжелые ранения. В частности, это касается обеспечения... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T06:04

2026-06-22T06:04

2026-06-22T06:04

фонд "защитники отечества"

владимир трегуб

ветераны сво

соцзащита

герои сво

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Меры поддержки ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества" Меры поддержки ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. На новые меры поддержки теперь могут рассчитывать действующие и демобилизованные бойцы СВО, получившие тяжелые ранения. В частности, это касается обеспечения высокофункциональными протезами для ведения активного образа жизни и занятий спортом, а также адаптации помещений под индивидуальные потребности инвалидов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о включении в контур работы Госфонда "Защитники Отечества" еще двух категорий ветеранов боевых действий. В первую вошли действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО, но принявшие решение продолжить службу. Вторая категория – имеющие инвалидность ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения СВО.По словам Трегуба, фонд "Защитники Отечества" и раньше помогал таким бойцам по ряду направлений: "в части информирования, бесплатной юридической и психологической помощи".В ходе работы фонда, на протяжении трех лет, постоянно вносились изменения и постоянно росло число категорий защитников, которые могут рассчитывать на поддержку государства, и теперь эта помощь вновь масштабируется, добавил он.Так, в соответствии с указом от 12 июня, действующие бойцы и участники КТО (контртеррористическая операция – ред.), уволенные с военной службы, получившие инвалидность в ходе специальной военной операции или отражения вражеского вторжения, смогут получить весь комплекс мер поддержки, которые полагаются ветеранам СВО, сказал Трегуб.Действующие военнослужащие и демобилизованные смогут обратиться непосредственно в филиалы фонда по месту проживания и получить данную поддержку, уточнил спикер.В частности, в отделениях фонда "Защитники Отечества" теперь будут решаться для них вопросы, касающиеся обеспечения особого рода протезами, отметил Трегуб.Он подчеркнул, что для крымского отделения фонда "Защитники Отечества" первоочередной задачей является организация и проведение диспансеризации, то есть медицинского осмотра и анализа состояния здоровья ветеранов.Следующий этап, если необходимо, – это медицинская помощь более углубленная, медицинская реабилитация и санаторно-курортное оздоровление. А в дальнейшем – социализация благодаря помощи в трудоустройстве, добавил Трегуб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"В такие руки надо передавать будущее страны": Путин о выпускниках программы "Время героев"Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперацииВ Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года

https://crimea.ria.ru/20260329/chaklun-dlya-atak-na-krym-i-tsentr-prinyatiya-resheniy-pod-simferopolem-otkryli-muzey-svo-1154690269.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "защитники отечества", владимир трегуб, ветераны сво, соцзащита, герои сво