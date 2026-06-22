https://crimea.ria.ru/20260622/kakie-novye-mery-podderzhki-poluchat-veterany-svo-v-fonde-zaschitniki-otechestva-1156974909.html
Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"
Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"
На новые меры поддержки теперь могут рассчитывать действующие и демобилизованные бойцы СВО, получившие тяжелые ранения. В частности, это касается обеспечения... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T06:04
2026-06-22T06:04
2026-06-22T06:04
фонд "защитники отечества"
владимир трегуб
ветераны сво
соцзащита
герои сво
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Меры поддержки ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества"
Меры поддержки ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества"
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. На новые меры поддержки теперь могут рассчитывать действующие и демобилизованные бойцы СВО, получившие тяжелые ранения. В частности, это касается обеспечения высокофункциональными протезами для ведения активного образа жизни и занятий спортом, а также адаптации помещений под индивидуальные потребности инвалидов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о включении в контур работы Госфонда "Защитники Отечества" еще двух категорий ветеранов боевых действий. В первую вошли действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО, но принявшие решение продолжить службу. Вторая категория – имеющие инвалидность ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения СВО.По словам Трегуба, фонд "Защитники Отечества" и раньше помогал таким бойцам по ряду направлений: "в части информирования, бесплатной юридической и психологической помощи".В ходе работы фонда, на протяжении трех лет, постоянно вносились изменения и постоянно росло число категорий защитников, которые могут рассчитывать на поддержку государства, и теперь эта помощь вновь масштабируется, добавил он.Так, в соответствии с указом от 12 июня, действующие бойцы и участники КТО (контртеррористическая операция – ред.), уволенные с военной службы, получившие инвалидность в ходе специальной военной операции или отражения вражеского вторжения, смогут получить весь комплекс мер поддержки, которые полагаются ветеранам СВО, сказал Трегуб.Действующие военнослужащие и демобилизованные смогут обратиться непосредственно в филиалы фонда по месту проживания и получить данную поддержку, уточнил спикер.В частности, в отделениях фонда "Защитники Отечества" теперь будут решаться для них вопросы, касающиеся обеспечения особого рода протезами, отметил Трегуб.Он подчеркнул, что для крымского отделения фонда "Защитники Отечества" первоочередной задачей является организация и проведение диспансеризации, то есть медицинского осмотра и анализа состояния здоровья ветеранов.Следующий этап, если необходимо, – это медицинская помощь более углубленная, медицинская реабилитация и санаторно-курортное оздоровление. А в дальнейшем – социализация благодаря помощи в трудоустройстве, добавил Трегуб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"В такие руки надо передавать будущее страны": Путин о выпускниках программы "Время героев"Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперацииВ Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года
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фонд "защитники отечества", владимир трегуб, ветераны сво, соцзащита, герои сво
Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"
Фонд "Защитники Отечества" будет предоставлять новые меры поддержки участникам СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым.
На новые меры поддержки теперь могут рассчитывать действующие и демобилизованные бойцы СВО, получившие тяжелые ранения. В частности, это касается обеспечения высокофункциональными протезами для ведения активного образа жизни и занятий спортом, а также адаптации помещений под индивидуальные потребности инвалидов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о включении в контур работы Госфонда "Защитники Отечества" еще двух категорий ветеранов боевых действий. В первую вошли действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО, но принявшие решение продолжить службу. Вторая категория – имеющие инвалидность ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения СВО.
По словам Трегуба, фонд "Защитники Отечества" и раньше помогал таким бойцам по ряду направлений: "в части информирования, бесплатной юридической и психологической помощи".
"Мы работаем и не делим: действующие или демобилизованные, хотя в указе (первоначальном – ред.) действительно есть ограничения, что фонд изначально создавался для работы с ветеранами уже демобилизованными, а также с членами семей погибших", – отметил спикер.
В ходе работы фонда, на протяжении трех лет, постоянно вносились изменения и постоянно росло число категорий защитников, которые могут рассчитывать на поддержку государства, и теперь эта помощь вновь масштабируется, добавил он.
Так, в соответствии с указом от 12 июня, действующие бойцы и участники КТО (контртеррористическая операция – ред.), уволенные с военной службы, получившие инвалидность в ходе специальной военной операции или отражения вражеского вторжения, смогут получить весь комплекс мер поддержки, которые полагаются ветеранам СВО, сказал Трегуб.
"Это обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень. Это обеспечение доплаты к электронным сертификатам на приобретение технических средств реабилитации, входящими в федеральный перечень. Адаптация жилых помещений под индивидуальные потребности инвалидов. Привлечение государственной информационной политики в части патриотического воспитания молодежи", – перечислил глава отеделения фонда в Крыму.
Действующие военнослужащие и демобилизованные смогут обратиться непосредственно в филиалы фонда по месту проживания и получить данную поддержку, уточнил спикер.
В частности, в отделениях фонда "Защитники Отечества" теперь будут решаться для них вопросы, касающиеся обеспечения особого рода протезами, отметил Трегуб.
"Они и так решаются Министерством обороны, а это идет речь о специальных протезах. Это высокофункциональные протезы, бионические. Для занятий спортом непосредственно, для ведения активного образа жизни. Вот здесь фонд включается. Мы уже ребят обеспечиваем высокофункциональными протезами, и они активно участвуют в спортивных мероприятиях, представляют Крым на разных спортивных соревнованиях", – рассказал собеседник.
Он подчеркнул, что для крымского отделения фонда "Защитники Отечества" первоочередной задачей является организация и проведение диспансеризации, то есть медицинского осмотра и анализа состояния здоровья ветеранов.
Следующий этап, если необходимо, – это медицинская помощь более углубленная, медицинская реабилитация и санаторно-курортное оздоровление. А в дальнейшем – социализация благодаря помощи в трудоустройстве, добавил Трегуб.
"26 июня у нас будет проходить очередная ярмарка вакансий. Пожалуйста, все желающие, ветераны, которые хотят трудоустроиться, приходите принять участие, обращайтесь к вашим социальным координаторам, и мы расскажем, где все будет непосредственно проходить", – анонсировал спикер.
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