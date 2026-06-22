https://crimea.ria.ru/20260622/kak-v-krymu-perevozyat-passazhirov-poezdov-do-stantsii-otpravleniya-1157061590.html

Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления

Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления

Автобусы, которые перевозят пассажиров поездов "Таврия" до Керчи и обратно, подаются под посадку исходя из ресурсов, имеющихся у перевозчика. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T13:12

2026-06-22T13:12

2026-06-22T13:14

поезд "таврия"

логистика

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Автобусы, которые перевозят пассажиров поездов "Таврия" до Керчи и обратно, подаются под посадку исходя из ресурсов, имеющихся у перевозчика. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что на крымских АЗС могут быть очереди. Есть вероятность, что автобус придет на нужную станцию немного позже расписания.Перевозчик просит пассажиров, ожидающих автобусы в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории, а также на промежуточных станциях, не волноваться и спокойно дождаться своего транспорта. Пропускать вперед маломобильных людей, пассажиров с маленькими детьми и всех, кому тяжелее.Отмечается, что посадка в автобусы производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций.Ранее сообщалось, что все поезда "Таврия", прибывающие в Крым 21 и 22 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

https://crimea.ria.ru/20260620/raspisanie-poezdov-tavriya-v-krym-i-iz-kryma---izmenenie-marshruta-1157030995.html

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поезд "таврия", логистика, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым