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Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления
Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления
Автобусы, которые перевозят пассажиров поездов "Таврия" до Керчи и обратно, подаются под посадку исходя из ресурсов, имеющихся у перевозчика. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T13:12
2026-06-22T13:14
поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Автобусы, которые перевозят пассажиров поездов "Таврия" до Керчи и обратно, подаются под посадку исходя из ресурсов, имеющихся у перевозчика. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что на крымских АЗС могут быть очереди. Есть вероятность, что автобус придет на нужную станцию немного позже расписания.Перевозчик просит пассажиров, ожидающих автобусы в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории, а также на промежуточных станциях, не волноваться и спокойно дождаться своего транспорта. Пропускать вперед маломобильных людей, пассажиров с маленькими детьми и всех, кому тяжелее.Отмечается, что посадка в автобусы производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций.Ранее сообщалось, что все поезда "Таврия", прибывающие в Крым 21 и 22 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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поезд "таврия", логистика, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым
Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления

Автобусы для пассажиров поездов в Крыму подаются исходя из ресурсов перевозчика - ГСЭ

13:12 22.06.2026 (обновлено: 13:14 22.06.2026)
 
© КрымтроллейбусПассажирский автобус
Пассажирский автобус
© Крымтроллейбус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Автобусы, которые перевозят пассажиров поездов "Таврия" до Керчи и обратно, подаются под посадку исходя из ресурсов, имеющихся у перевозчика. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Машины подаются под посадку исходя из ресурсов, имеющихся у перевозчика. Автобусам, которые перевозят пассажиров поездов "Таврия" в Керчь и от Керчи, по возможности предоставят топливо для работы в понедельник, 22 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на крымских АЗС могут быть очереди. Есть вероятность, что автобус придет на нужную станцию немного позже расписания.
Перевозчик просит пассажиров, ожидающих автобусы в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории, а также на промежуточных станциях, не волноваться и спокойно дождаться своего транспорта. Пропускать вперед маломобильных людей, пассажиров с маленькими детьми и всех, кому тяжелее.
Отмечается, что посадка в автобусы производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций.
Ранее сообщалось, что все поезда "Таврия", прибывающие в Крым 21 и 22 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная.
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