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Как будут работать детские лагеря в Севастополе

Как будут работать детские лагеря в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Как будут работать детские лагеря в Севастополе

Заезды в трех детских лагерях Севастополя, которые запланированы на 24 и 25 июня, состоятся по плану. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T12:22

2026-06-22T12:22

2026-06-22T12:22

детский отдых

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новости севастополя

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Заезды в трех детских лагерях Севастополя, которые запланированы на 24 и 25 июня, состоятся по плану. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Власти принимают все необходимые меры, чтобы отдых детей в этих учреждениях состоялся. Губернатор заверил, что в условиях возможного ограничения подачи света лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией.Развожаев напомнил, что в Республике Крым принято решение приостановить деятельность детских лагерей с 22 июня по 1 сентября. Если дети (из Севастополя - ред.) находятся сейчас в лагерях на территории республики — они будут возвращены домой, информация об этом будет опубликована в канале Департамента образования или сообщена лично родителям, добавил губернатор.Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский отдых, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя