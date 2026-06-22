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Как будут работать детские лагеря в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Как будут работать детские лагеря в Севастополе
Как будут работать детские лагеря в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Как будут работать детские лагеря в Севастополе
Заезды в трех детских лагерях Севастополя, которые запланированы на 24 и 25 июня, состоятся по плану. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T12:22
2026-06-22T12:22
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Заезды в трех детских лагерях Севастополя, которые запланированы на 24 и 25 июня, состоятся по плану. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Власти принимают все необходимые меры, чтобы отдых детей в этих учреждениях состоялся. Губернатор заверил, что в условиях возможного ограничения подачи света лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией.Развожаев напомнил, что в Республике Крым принято решение приостановить деятельность детских лагерей с 22 июня по 1 сентября. Если дети (из Севастополя - ред.) находятся сейчас в лагерях на территории республики — они будут возвращены домой, информация об этом будет опубликована в канале Департамента образования или сообщена лично родителям, добавил губернатор.Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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детский отдых, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Как будут работать детские лагеря в Севастополе

Плановые заезды в трех детских лагерях Севастополя состоятся - Развожаев

12:22 22.06.2026
 
© Пресс-служба правительства СевастополяДетский лагерь "Ласпи" в Севастополе
Детский лагерь Ласпи в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Заезды в трех детских лагерях Севастополя, которые запланированы на 24 и 25 июня, состоятся по плану. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — "Ласпи", "Горный" и "Алькадар" — состоятся 24 и 25 июня", - написал он в своем канале в МАКС.
Власти принимают все необходимые меры, чтобы отдых детей в этих учреждениях состоялся. Губернатор заверил, что в условиях возможного ограничения подачи света лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией.
Развожаев напомнил, что в Республике Крым принято решение приостановить деятельность детских лагерей с 22 июня по 1 сентября. Если дети (из Севастополя - ред.) находятся сейчас в лагерях на территории республики — они будут возвращены домой, информация об этом будет опубликована в канале Департамента образования или сообщена лично родителям, добавил губернатор.
Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.
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Детский отдыхСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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