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К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение
К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение - РИА Новости Крым, 22.06.2026
К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение
Уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании сулит стране времена еще более тяжелые, чем прежде, из-за перспектив усугубления экономического... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T20:59
2026-06-22T20:59
мнения
малек дудаков
в мире
великобритания
кир стармер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании сулит стране времена еще более тяжелые, чем прежде, из-за перспектив усугубления экономического кризиса. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее 22 июня премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с должности, объявив, что будет исполнять обязанности лидера Лейбористской партии до избрания преемника.Это уже четвертый за семь лет премьер, который с начала конфликта на Украине пытался за счет ярой поддержки Киева сохранить позиции внутри страны, и вновь безрезультатно, отметил политолог.Премьерство Стармера запомнятся англичанам бесконечными расовыми бунтами против мигрантов, затяжным экономическим кризисом и отсутствием каких-либо значимых реформ, отметил политолог.Но и перспективы его замены на другого политика – экс-мэра Манчестера Энди Бернема, который также занимает проукраинские позиции – не сулят Британии ничего хорошего, считает эксперт.Так что лейбористы могут очень быстро начать вспоминать с ностальгией Стармера, когда окажутся в еще худшем положении через полгода – год с новым премьером, делает он вывод.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в этот день отставку премьер-министра Великобритании Стармера, заявил, что вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении России.Выборы нового лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии начнутся 9 июля, преемника Кира Стармера изберут до возобновления работы парламента в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армииБритания будет поставлять Украине обогащенный уранЛондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца года
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, малек дудаков, в мире, великобритания, кир стармер
К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение

Уход Стармера с поста премьера Великобритании вызовет долговой кризис в стране – эксперт

20:59 22.06.2026
 
© AP Photo Kin CheungПапка в руках у Кира Стармера
Папка в руках у Кира Стармера - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo Kin Cheung
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании сулит стране времена еще более тяжелые, чем прежде, из-за перспектив усугубления экономического кризиса. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее 22 июня премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с должности, объявив, что будет исполнять обязанности лидера Лейбористской партии до избрания преемника.
Это уже четвертый за семь лет премьер, который с начала конфликта на Украине пытался за счет ярой поддержки Киева сохранить позиции внутри страны, и вновь безрезультатно, отметил политолог.

"Зато теперь Стармер может по примеру Бориса Джонсона, Лиз Трасс или Риши Сунака стать украинским лоббистом и подзаработать деньги на пенсии. Это вполне ожидаемый сценарий", – сыронизировал Дудаков в своем комментарии в МАКС.

Премьерство Стармера запомнятся англичанам бесконечными расовыми бунтами против мигрантов, затяжным экономическим кризисом и отсутствием каких-либо значимых реформ, отметил политолог.
Но и перспективы его замены на другого политика – экс-мэра Манчестера Энди Бернема, который также занимает проукраинские позиции – не сулят Британии ничего хорошего, считает эксперт.
"Личный рейтинг Бернема сильно выше, чем у Стармера, но он наверняка быстро упадет. Ведь решить системные проблемы Британии новый премьер не сможет. А обещания Бернема печатать и вливать в экономику больше необеспеченных денег скорее усугубят нынешний долговой кризис в Лондоне", – прочит политолог.
Так что лейбористы могут очень быстро начать вспоминать с ностальгией Стармера, когда окажутся в еще худшем положении через полгода – год с новым премьером, делает он вывод.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в этот день отставку премьер-министра Великобритании Стармера, заявил, что вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении России.
Выборы нового лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии начнутся 9 июля, преемника Кира Стармера изберут до возобновления работы парламента в сентябре.
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