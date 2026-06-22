https://crimea.ria.ru/20260622/k-chemu-privedet-britaniyu-otstavka-starmera-s-posta-premera--mnenie-1157066707.html

К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение

К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение - РИА Новости Крым, 22.06.2026

К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение

Уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании сулит стране времена еще более тяжелые, чем прежде, из-за перспектив усугубления экономического... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T20:59

2026-06-22T20:59

2026-06-22T20:59

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кир стармер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании сулит стране времена еще более тяжелые, чем прежде, из-за перспектив усугубления экономического кризиса. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее 22 июня премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с должности, объявив, что будет исполнять обязанности лидера Лейбористской партии до избрания преемника.Это уже четвертый за семь лет премьер, который с начала конфликта на Украине пытался за счет ярой поддержки Киева сохранить позиции внутри страны, и вновь безрезультатно, отметил политолог.Премьерство Стармера запомнятся англичанам бесконечными расовыми бунтами против мигрантов, затяжным экономическим кризисом и отсутствием каких-либо значимых реформ, отметил политолог.Но и перспективы его замены на другого политика – экс-мэра Манчестера Энди Бернема, который также занимает проукраинские позиции – не сулят Британии ничего хорошего, считает эксперт.Так что лейбористы могут очень быстро начать вспоминать с ностальгией Стармера, когда окажутся в еще худшем положении через полгода – год с новым премьером, делает он вывод.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в этот день отставку премьер-министра Великобритании Стармера, заявил, что вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении России.Выборы нового лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии начнутся 9 июля, преемника Кира Стармера изберут до возобновления работы парламента в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армииБритания будет поставлять Украине обогащенный уранЛондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, в мире, великобритания, кир стармер