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Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева
Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева
Двое агентов Киева задержаны за подготовку подрыва поезда с ГСМ в Подмосковье, сообщает в понедельник ФСБ Росии. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T20:38
2026-06-22T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Двое агентов Киева задержаны за подготовку подрыва поезда с ГСМ в Подмосковье, сообщает в понедельник ФСБ Росии.По информации ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию куратора изъяли из тайника самодельную бомбу, чтобы взорвать железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.Преступный замысел злоумышленники довести до конца не успели, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ. У них изъяты средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания.Уточняется, что задержание фигурантов явилось результатом длительной оперативной разработки группы лиц, "в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектамиПланировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственностиАгент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), московская область, новости, безопасность
Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева

Двое россиян готовили подрыв состава с топливом по заданию Киева

20:38 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Двое агентов Киева задержаны за подготовку подрыва поезда с ГСМ в Подмосковье, сообщает в понедельник ФСБ Росии.
По информации ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию куратора изъяли из тайника самодельную бомбу, чтобы взорвать железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.
"В этих целях они провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва", - говорится в сообщении.
Преступный замысел злоумышленники довести до конца не успели, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ. У них изъяты средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания.
Уточняется, что задержание фигурантов явилось результатом длительной оперативной разработки группы лиц, "в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей".
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Московская областьНовостиБезопасность
 
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