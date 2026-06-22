https://crimea.ria.ru/20260622/gotovili-podryv-poezda-s-toplivom-fsb-zaderzhala-dvukh-posobnikov-kieva-1157079732.html

Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева

Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева

Двое агентов Киева задержаны за подготовку подрыва поезда с ГСМ в Подмосковье, сообщает в понедельник ФСБ Росии. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T20:38

2026-06-22T20:38

2026-06-22T20:38

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

московская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Двое агентов Киева задержаны за подготовку подрыва поезда с ГСМ в Подмосковье, сообщает в понедельник ФСБ Росии.По информации ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию куратора изъяли из тайника самодельную бомбу, чтобы взорвать железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.Преступный замысел злоумышленники довести до конца не успели, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ. У них изъяты средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания.Уточняется, что задержание фигурантов явилось результатом длительной оперативной разработки группы лиц, "в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектамиПланировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственностиАгент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), московская область, новости, безопасность