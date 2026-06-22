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Городской округ Симферополь и район частично обесточены
Городской округ Симферополь и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Городской округ Симферополь и район частично обесточены
Утром в понедельник, 22 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T12:22
2026-06-22T12:22
2026-06-22T12:22
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гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 22 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Также частично без света в Красногвардейском районе остался населенный пункт Котельниково.В "Крымэнерго" проинформировали, что планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Городской округ Симферополь и район частично обесточены
В Крыму частично обесточены городской округ Симферополь и район