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Городской округ Симферополь и район частично обесточены

Городской округ Симферополь и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Городской округ Симферополь и район частично обесточены

Утром в понедельник, 22 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T12:22

2026-06-22T12:22

2026-06-22T12:22

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симферопольский район

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гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 22 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Также частично без света в Красногвардейском районе остался населенный пункт Котельниково.В "Крымэнерго" проинформировали, что планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

симферопольский район

красногвардейский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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