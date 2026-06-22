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Городской округ Симферополь и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Городской округ Симферополь и район частично обесточены
Городской округ Симферополь и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Городской округ Симферополь и район частично обесточены
Утром в понедельник, 22 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T12:22
2026-06-22T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 22 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Также частично без света в Красногвардейском районе остался населенный пункт Котельниково.В "Крымэнерго" проинформировали, что планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, симферополь, симферопольский район, красногвардейский район, электроэнергия, электросети крыма, электричество, гуп рк "крымэнерго"
Городской округ Симферополь и район частично обесточены

В Крыму частично обесточены городской округ Симферополь и район

12:22 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей освещения
Восстановление сетей освещения - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 22 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Городской округ Симферополь: населенные пункты частично: Комсомольское, Грэсовский. Симферопольский район, населенные пункты частично: Гвардейское, Журавлевка, Укромное, Сторожевое, Сумское, Широкое, Дивное, Софиевка, Маленькое, Совхозное", – перечислили на предприятии.

Также частично без света в Красногвардейском районе остался населенный пункт Котельниково.
В "Крымэнерго" проинформировали, что планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа.
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