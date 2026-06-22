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ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами
ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами - РИА Новости Крым, 22.06.2026
ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами
В Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T10:21
2026-06-22T10:21
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ."В Воронеже задержан гражданин России, 2005 года рождения, причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины", - говорится в сообщении.По информации ФСБ, фигуранта завербовали через мессенджер. По заданию куратора за деньги он проводил наблюдение за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров.У задержанного изъяли смартфон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб.Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.Ранее сообщалось, что в Подмосковье агент Киева по заданию украинских спецслужб совершал "акции устрашения" против российских военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в КрымуФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), воронеж, москва, украина, закон и право, госизмена, новости
ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами

Силовики задержали завербованного украинскими спецслужбами 21-летнего жителя Воронежа

10:21 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"В Воронеже задержан гражданин России, 2005 года рождения, причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, фигуранта завербовали через мессенджер. По заданию куратора за деньги он проводил наблюдение за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров.
У задержанного изъяли смартфон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб.
Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье агент Киева по заданию украинских спецслужб совершал "акции устрашения" против российских военных.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ВоронежМоскваУкраинаЗакон и правоГосизменаНовости
 
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