https://crimea.ria.ru/20260622/fsb-zaderzhala-zhitelya-voronezha-za-slezhku-za-voennymi-obektami-1157055384.html

ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами

ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами - РИА Новости Крым, 22.06.2026

ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами

В Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T10:21

2026-06-22T10:21

2026-06-22T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ."В Воронеже задержан гражданин России, 2005 года рождения, причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины", - говорится в сообщении.По информации ФСБ, фигуранта завербовали через мессенджер. По заданию куратора за деньги он проводил наблюдение за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров.У задержанного изъяли смартфон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб.Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.Ранее сообщалось, что в Подмосковье агент Киева по заданию украинских спецслужб совершал "акции устрашения" против российских военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в КрымуФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), воронеж, москва, украина, закон и право, госизмена, новости