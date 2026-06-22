https://crimea.ria.ru/20260622/formy-golosovaniya-i-sroki-dlya-zayavleniy-kak-proydut-vybory-v-krymu-1157066871.html

Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму

Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму

В Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T14:50

2026-06-22T14:50

2026-06-22T14:50

выборы в крыму и севастополе

выборы

михаил малышев

избирком крыма

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140176011_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d88523a29765fc0b398302dde2390972.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в пресс-центре РИА Новости Крым."Так как были прекращены досрочно полномочия депутата Алексея Тихомирова, на избирательном округе №22 будут назначены выборы депутата Госсовета Крыма, чтобы округ не оставался без своего представителя. Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов также пройдут дополнительные выборы по одномандатным избирательным округам в пяти городских советах: Джанкойском, Сакском, Феодосийском, Керченском, Белогорском", - рассказал Малышев.Он добавил, что будут замещены девять мандатов: по одному - в Джанкойском, Керченском, Белогорском округах и по три – в Сакском и Феодосийском округах. Речь идет о муниципальных выборах.Также дополнительные выборы пройдут по многомандатному избирательному округу в Межводненском сельском совете Черноморского района, где будут замещаться четыре вакантных депутатских мандата.Малышев уточнил, что на территории Крыма образовано три округа – Симферопольский одномандатный избирательный округ №22, Керченский одномандатный избирательный округ №23 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24.Сейчас в Крыму идет этап выдвижения кандидатов. В ближайшую неделю начнутся избирательные кампании. Общее количество зарегистрированных кандидатов и федеральных списков будет известно 16 августа.Для удобства избирателейВ Крыму зарегистрированы 1 466 973 избирателя. Как пояснила зампредседателя Избиркома Крыма Инна Гузеева, помимо традиционных форм голосования – в помещении – в республике будут применяться две дополнительные формы: голосование вне помещения (если отсутствуют пригодные для голосования помещения или затруднено транспортное сообщение) и голосование отдельных групп избирателей. Решения о том, в каких именно муниципалитетах Крыма будут использовать дополнительные формы голосования, примут дополнительно.Кроме того, для тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет посетить участок в дни выборов, есть вариант подать заявление с 10 по 20 сентября в свою участковую комиссию (по телефону или через соцработника) и проголосовать на дому.Также на сентябрьских выборах 2026 года в Крыму планируется применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ)."Мы подали заявку на проведение ДЭГ. Будем ориентироваться по тому, насколько качественным будет интернет – это очень важно, чтобы не было каких-либо сбоев", - рассказал Малышев. Он уточнил, что пока окончательного решения по ДЭГ не принято.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в ГосдумуЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборамУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы в крыму и севастополе, выборы, михаил малышев, избирком крыма, новости крыма, крым