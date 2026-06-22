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Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму
Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму
В Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T14:50
2026-06-22T14:50
выборы в крыму и севастополе
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михаил малышев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в пресс-центре РИА Новости Крым."Так как были прекращены досрочно полномочия депутата Алексея Тихомирова, на избирательном округе №22 будут назначены выборы депутата Госсовета Крыма, чтобы округ не оставался без своего представителя. Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов также пройдут дополнительные выборы по одномандатным избирательным округам в пяти городских советах: Джанкойском, Сакском, Феодосийском, Керченском, Белогорском", - рассказал Малышев.Он добавил, что будут замещены девять мандатов: по одному - в Джанкойском, Керченском, Белогорском округах и по три – в Сакском и Феодосийском округах. Речь идет о муниципальных выборах.Также дополнительные выборы пройдут по многомандатному избирательному округу в Межводненском сельском совете Черноморского района, где будут замещаться четыре вакантных депутатских мандата.Малышев уточнил, что на территории Крыма образовано три округа – Симферопольский одномандатный избирательный округ №22, Керченский одномандатный избирательный округ №23 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24.Сейчас в Крыму идет этап выдвижения кандидатов. В ближайшую неделю начнутся избирательные кампании. Общее количество зарегистрированных кандидатов и федеральных списков будет известно 16 августа.Для удобства избирателейВ Крыму зарегистрированы 1 466 973 избирателя. Как пояснила зампредседателя Избиркома Крыма Инна Гузеева, помимо традиционных форм голосования – в помещении – в республике будут применяться две дополнительные формы: голосование вне помещения (если отсутствуют пригодные для голосования помещения или затруднено транспортное сообщение) и голосование отдельных групп избирателей. Решения о том, в каких именно муниципалитетах Крыма будут использовать дополнительные формы голосования, примут дополнительно.Кроме того, для тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет посетить участок в дни выборов, есть вариант подать заявление с 10 по 20 сентября в свою участковую комиссию (по телефону или через соцработника) и проголосовать на дому.Также на сентябрьских выборах 2026 года в Крыму планируется применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ)."Мы подали заявку на проведение ДЭГ. Будем ориентироваться по тому, насколько качественным будет интернет – это очень важно, чтобы не было каких-либо сбоев", - рассказал Малышев. Он уточнил, что пока окончательного решения по ДЭГ не принято.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в ГосдумуЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборамУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
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4.7
96
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выборы в крыму и севастополе, выборы, михаил малышев, избирком крыма, новости крыма, крым
Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму

В Крыму в сентябре пройдут выборы в ГД и кампании регионального и муниципального уровней

14:50 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму 6 сентября 2024 года
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Так как были прекращены досрочно полномочия депутата Алексея Тихомирова, на избирательном округе №22 будут назначены выборы депутата Госсовета Крыма, чтобы округ не оставался без своего представителя. Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов также пройдут дополнительные выборы по одномандатным избирательным округам в пяти городских советах: Джанкойском, Сакском, Феодосийском, Керченском, Белогорском", - рассказал Малышев.
Он добавил, что будут замещены девять мандатов: по одному - в Джанкойском, Керченском, Белогорском округах и по три – в Сакском и Феодосийском округах. Речь идет о муниципальных выборах.
Также дополнительные выборы пройдут по многомандатному избирательному округу в Межводненском сельском совете Черноморского района, где будут замещаться четыре вакантных депутатских мандата.
Малышев уточнил, что на территории Крыма образовано три округа – Симферопольский одномандатный избирательный округ №22, Керченский одномандатный избирательный округ №23 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24.
Сейчас в Крыму идет этап выдвижения кандидатов. В ближайшую неделю начнутся избирательные кампании. Общее количество зарегистрированных кандидатов и федеральных списков будет известно 16 августа.

Для удобства избирателей

В Крыму зарегистрированы 1 466 973 избирателя. Как пояснила зампредседателя Избиркома Крыма Инна Гузеева, помимо традиционных форм голосования – в помещении – в республике будут применяться две дополнительные формы: голосование вне помещения (если отсутствуют пригодные для голосования помещения или затруднено транспортное сообщение) и голосование отдельных групп избирателей. Решения о том, в каких именно муниципалитетах Крыма будут использовать дополнительные формы голосования, примут дополнительно.
Также на выборах задействуют механизм "Мобильный избиратель" – для тех, кто в дни голосования не будет находиться на своих избирательных участках. Крымчане смогут подать заявление с 3 августа до 14 сентября через "Госуслуги", ЦИК или МФЦ и приписаться к любому избирательному участку, который будет находится к ним максимально близко в дни голосования.
Кроме того, для тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет посетить участок в дни выборов, есть вариант подать заявление с 10 по 20 сентября в свою участковую комиссию (по телефону или через соцработника) и проголосовать на дому.
Также на сентябрьских выборах 2026 года в Крыму планируется применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"Мы подали заявку на проведение ДЭГ. Будем ориентироваться по тому, насколько качественным будет интернет – это очень важно, чтобы не было каких-либо сбоев", - рассказал Малышев. Он уточнил, что пока окончательного решения по ДЭГ не принято.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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