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Феодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светом
Феодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Феодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светом
Более 100 улиц и переулков в Феодосии остались без воды из-за перебоев в электроснабжении. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T11:37
2026-06-22T11:37
2026-06-22T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Более 100 улиц и переулков в Феодосии остались без воды из-за перебоев в электроснабжении. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Без воды остались:- улицы Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, Зерновская, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная, Федько, Первушина, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, Народная, Клементьевская, Вересаева, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (4-116), Восточная, Шмидта, Краснобаева (13-15), Тимирязева (17-52), Борисова, Поперечная, Пименова, Очаковская, Гоголя, Чехова (16, 32-100), Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова (17-19), 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная;- переулки Геологический, Энгельса, Чернышевского, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный, Колхозный, Тамбовский, Маяковского, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова,- бульвар Старшинова, Адмиральский бульвар (9-56);- проспект Айвазовского;- Черноморская набережная;- Керченское шоссе;- Фонтанная площадь;- СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга";- Черноморский тупик, Кирпичный тупик, 1-й - 9-й Профсоюзный проезд, 1й-4й Степной проезд;Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно во второй половине дня 22 июня.Ранее сообщалось, что в Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили движение электричек на одном участкеБолее 20 сел Симферопольского района осталось без газаВ Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Более 100 улиц и переулков в Феодосии остались без воды из-за перебоев в электроснабжении. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"22 июня в связи с перебоями в электроснабжении на ВОС снижено давление, частично либо полностью отсутствует водоснабжение", - сообщили на предприятии со ссылкой на информацию Феодосийского филиала "Воды Крыма".
- улицы Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, Зерновская, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная, Федько, Первушина, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, Народная, Клементьевская, Вересаева, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (4-116), Восточная, Шмидта, Краснобаева (13-15), Тимирязева (17-52), Борисова, Поперечная, Пименова, Очаковская, Гоголя, Чехова (16, 32-100), Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова (17-19), 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная;
- переулки Геологический, Энгельса, Чернышевского, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный, Колхозный, Тамбовский, Маяковского, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова,
- бульвар Старшинова, Адмиральский бульвар (9-56);
- Черноморская набережная;
- СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга";
- Черноморский тупик, Кирпичный тупик, 1-й - 9-й Профсоюзный проезд, 1й-4й Степной проезд;
Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно во второй половине дня 22 июня.
Ранее сообщалось
, что в
Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00.
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