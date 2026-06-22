https://crimea.ria.ru/20260622/feodosiya-chastichno-ostalas-bez-vody-iz-za-pereboev-so-svetom-1157056958.html

Феодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светом

Феодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Феодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светом

Более 100 улиц и переулков в Феодосии остались без воды из-за перебоев в электроснабжении. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T11:37

2026-06-22T11:37

2026-06-22T11:37

вода крыма

вода в крыму

феодосия

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156601796_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_91dc3c842d2b39a7b31c50092a49b378.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Более 100 улиц и переулков в Феодосии остались без воды из-за перебоев в электроснабжении. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Без воды остались:- улицы Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, Зерновская, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная, Федько, Первушина, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, Народная, Клементьевская, Вересаева, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (4-116), Восточная, Шмидта, Краснобаева (13-15), Тимирязева (17-52), Борисова, Поперечная, Пименова, Очаковская, Гоголя, Чехова (16, 32-100), Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова (17-19), 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная;- переулки Геологический, Энгельса, Чернышевского, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный, Колхозный, Тамбовский, Маяковского, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова,- бульвар Старшинова, Адмиральский бульвар (9-56);- проспект Айвазовского;- Черноморская набережная;- Керченское шоссе;- Фонтанная площадь;- СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга";- Черноморский тупик, Кирпичный тупик, 1-й - 9-й Профсоюзный проезд, 1й-4й Степной проезд;Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно во второй половине дня 22 июня.Ранее сообщалось, что в Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили движение электричек на одном участкеБолее 20 сел Симферопольского района осталось без газаВ Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, феодосия, новости крыма, крым