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Серия землетрясений произошла у берегов Севастополя - что известно - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Серия землетрясений произошла у берегов Севастополя - что известно
Серия землетрясений произошла у берегов Севастополя - что известно - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Серия землетрясений произошла у берегов Севастополя - что известно
В понедельник, в 08:48 по московскому времени, у побережья Крыма и Севастополя произошли повторные сильные подземные толчки. По данным замдиректора института... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T09:17
2026-06-22T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В понедельник, в 08:48 по московскому времени, у побережья Крыма и Севастополя произошли повторные сильные подземные толчки. По данным замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марины Бондарь, очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя.В понедельник в 5:09 по местному времени землетрясение магнитудой 3.6 произошло у берегов Крыма. Подземный толчок зафиксирован в 26 км к юго-юго-западу от Севастополя. Очаг залегал на глубине 35 километров.По ее словам, на данный момент это самый сильный толчок и одно из двух ощутимых землетрясений."Продолжаем мониторить ситуацию , не исключена вероятность повторных толчков , сохраняйте спокойствие и помните о правилах поведения во время землетрясения", - отметила Бондарь.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 16 км от Севастополя и в 14 км от Балаклавы.Сильные подземные толчки ощутили и жители Севастополя. У многих зашаталась мебель и люстры.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы, никакие объекты в городе не пострадали. Также сообщалось, что в 6.14 по Московскому времени в Черном море произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.6. Оно зафиксировано на расстоянии 77 км к северо-востоку от Констанцы, Румыния, и 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния.Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в районе Крымского полуострова, а также Краснодарского края, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Серия землетрясений произошла у берегов Севастополя - что известно

У берегов Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.4

09:17 22.06.2026 (обновлено: 09:29 22.06.2026)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В понедельник, в 08:48 по московскому времени, у побережья Крыма и Севастополя произошли повторные сильные подземные толчки. По данным замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марины Бондарь, очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя.
В понедельник в 5:09 по местному времени землетрясение магнитудой 3.6 произошло у берегов Крыма. Подземный толчок зафиксирован в 26 км к юго-юго-западу от Севастополя. Очаг залегал на глубине 35 километров.
"В 08:48 мин зафиксировано землетрясение энергетическим классом Кп=11.4, магнитудой MSH=4 4. Очаг тот же - Черное море, в 30 км от Севастополя", - сообщила Бондарь.
По ее словам, на данный момент это самый сильный толчок и одно из двух ощутимых землетрясений.
"Продолжаем мониторить ситуацию , не исключена вероятность повторных толчков , сохраняйте спокойствие и помните о правилах поведения во время землетрясения", - отметила Бондарь.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 16 км от Севастополя и в 14 км от Балаклавы.
Сильные подземные толчки ощутили и жители Севастополя. У многих зашаталась мебель и люстры.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы, никакие объекты в городе не пострадали.
По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками.
Также сообщалось, что в 6.14 по Московскому времени в Черном море произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.6. Оно зафиксировано на расстоянии 77 км к северо-востоку от Констанцы, Румыния, и 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния.
Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в районе Крымского полуострова, а также Краснодарского края, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.
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