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Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани
Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани
Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T16:20
2026-06-22T16:20
2026-06-22T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он подчеркнул, что власти края готовы обеспечить все условия для комфортного и безопасного отдыха детей.С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек" к местам постоянного проживания, сообщили ранее в Минопросвещения РФ. В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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детский отдых, крым, дети, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости, безопасность
Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани
Детей из крымских лагерей готовы принять курорты в Анапе - Кондратьев