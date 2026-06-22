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Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани
Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани
Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T16:20
2026-06-22T16:20
детский отдых
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дети
вениамин кондратьев
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он подчеркнул, что власти края готовы обеспечить все условия для комфортного и безопасного отдыха детей.С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек" к местам постоянного проживания, сообщили ранее в Минопросвещения РФ. В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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детский отдых, крым, дети, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости, безопасность
Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани

Детей из крымских лагерей готовы принять курорты в Анапе - Кондратьев

16:20 22.06.2026
 
© РИА Новости КрымЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Находимся на связи с коллегами из Республики Крым, где сегодня принято решение о приостановке работы детских лагерей до 1 сентября. Дети – самое ценное, нет ничего важнее их безопасности. Ребят уже готовы встречать на наших детских курортах "Вита" и "Жемчужина" в Анапе", - написал Кондратьев в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что власти края готовы обеспечить все условия для комфортного и безопасного отдыха детей.
С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек" к местам постоянного проживания, сообщили ранее в Минопросвещения РФ. В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб.
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Детский отдыхКрымдетиВениамин КондратьевКраснодарский крайНовостиБезопасность
 
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