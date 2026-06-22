https://crimea.ria.ru/20260622/detey-iz-krymskikh-lagerey-gotovy-prinyat-na-kubani-1157070318.html

Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани

Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани

Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T16:20

2026-06-22T16:20

2026-06-22T16:20

детский отдых

крым

дети

вениамин кондратьев

краснодарский край

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Детей, которые не смогли отдохнуть в лагерях Крыма из-за принятых властями республики мер безопасности, готовы принять в Анапе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он подчеркнул, что власти края готовы обеспечить все условия для комфортного и безопасного отдыха детей.С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек" к местам постоянного проживания, сообщили ранее в Минопросвещения РФ. В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский отдых, крым, дети, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости, безопасность