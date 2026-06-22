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День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260622/den-nachala-voyny-kak-natsisty-bombili-sevastopol--infografika-1138222579.html
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика - РИА Новости Крым, 22.06.2026
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика
Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов – авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T08:49
2026-06-22T08:49
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов – авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была самая страшная ночь, и последняя для 18 мирных севастопольцев, погибших при первых авианалетах вражеской авиации. Достичь своей главной цели – заблокировать корабли Черноморского флота в бухте – противнику не удалось. Моряки проявили героизм и мужество, встав на защиту Севастополя. О событиях первого дня Великой Отечественной войны в Севастополе – инфографика РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20260622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html
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великая отечественная война, севастополь, крым, крым в великой отечественной войне, история, память
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика

Первая бомбардировка Севастополя 22 июня 1941 – инфографика

08:49 22.06.2026
 
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"Моряки готовятся к отражению воздушного налета противника на Севастополь. 1942 г.
Моряки готовятся к отражению воздушного налета противника на Севастополь. 1942 г.
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов – авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была самая страшная ночь, и последняя для 18 мирных севастопольцев, погибших при первых авианалетах вражеской авиации. Достичь своей главной цели – заблокировать корабли Черноморского флота в бухте – противнику не удалось. Моряки проявили героизм и мужество, встав на защиту Севастополя. О событиях первого дня Великой Отечественной войны в Севастополе – инфографика РИА Новости Крым.
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