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День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика - РИА Новости Крым, 22.06.2026
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика
Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов – авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T08:49
2026-06-22T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов – авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была самая страшная ночь, и последняя для 18 мирных севастопольцев, погибших при первых авианалетах вражеской авиации. Достичь своей главной цели – заблокировать корабли Черноморского флота в бухте – противнику не удалось. Моряки проявили героизм и мужество, встав на защиту Севастополя. О событиях первого дня Великой Отечественной войны в Севастополе – инфографика РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20260622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html
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великая отечественная война, севастополь, крым, крым в великой отечественной войне, история, память
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика
Первая бомбардировка Севастополя 22 июня 1941 – инфографика