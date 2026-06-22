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Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России
Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России
За ночь силы ПВО уничтожили 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T07:59
2026-06-22T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение ночи в период с 20.00 мск 21 июня до 7.00 мск 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Москве сбили почти 60 вражеских дронов Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, крым, черное море, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность республики крым и севастополя
Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России

301 беспилотник сбит над Крымом и рядом регионов России

07:59 22.06.2026 (обновлено: 08:04 22.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 21 июня до 7.00 мск 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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Новости СВОАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУМинистерство обороны РФКрымЧерное мореАзовское мореБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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