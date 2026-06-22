https://crimea.ria.ru/20260622/bolee-300-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-esche-ryadom-regionov-rossii-1157052753.html

Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России

Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России

За ночь силы ПВО уничтожили 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T07:59

2026-06-22T07:59

2026-06-22T08:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение ночи в период с 20.00 мск 21 июня до 7.00 мск 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Москве сбили почти 60 вражеских дронов Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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