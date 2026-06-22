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Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа

Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа

В более чем 20 населенных пунктах Симферопольского района приостановлено газоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T09:34

2026-06-22T09:34

2026-06-22T09:34

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В более чем 20 населенных пунктах Симферопольского района приостановлено газоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети"."В связи с производством ремонтно-восстановительных работ временно будет приостановлено газоснабжение населенных пунктов Симферопольского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что о времени восстановления газоснабжения сообщат дополнительно.Накануне сообщалось, что в Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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