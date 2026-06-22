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Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа
Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа
В более чем 20 населенных пунктах Симферопольского района приостановлено газоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T09:34
2026-06-22T09:34
жкх крыма и севастополя
отключение газа в крыму
крымгазсети
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В более чем 20 населенных пунктах Симферопольского района приостановлено газоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети"."В связи с производством ремонтно-восстановительных работ временно будет приостановлено газоснабжение населенных пунктов Симферопольского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что о времени восстановления газоснабжения сообщат дополнительно.Накануне сообщалось, что в Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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жкх крыма и севастополя, отключение газа в крыму, крымгазсети, крым, новости крыма, симферопольский район
Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа

В Симферопольском районе приостановлено газоснабжение более 20 населенных пунктов

09:34 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В более чем 20 населенных пунктах Симферопольского района приостановлено газоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".
"В связи с производством ремонтно-восстановительных работ временно будет приостановлено газоснабжение населенных пунктов Симферопольского района", - говорится в сообщении.
Речь идет о пгт. Гвардейское; с. Софиевка; с. Маленькое; с. Красное; с. Первомайское; с. Урожайное; с. Чайкино; с. Солнечное; с. Красная Зорька; с. Укромное; с. Живописное; с. Совхозное; с. Журавлевка; с. Сумское; с. Сторожевое; с. Куприно; с. Новоандреевка; с. Харитоновка; с. Новый Сад; станция Пролетная; с. Строгоновка; с. Трудовое; с. Мазанка.
Отмечается, что о времени восстановления газоснабжения сообщат дополнительно.
Накануне сообщалось, что в Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", обесточены.
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ЖКХ Крыма и СевастополяОтключение газа в КрымуКрымгазсетиКрымНовости КрымаСимферопольский район
 
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