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"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны

"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны - РИА Новости Крым, 22.06.2026

"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны

РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T08:29

2026-06-22T08:29

2026-06-22T08:29

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Утром 22 июня 1941 года в Крыму в войну еще не верили. Кроме севастопольцев, которые уже оплакивали погибших и спасали раненых. После полудня, когда прозвучало выступление заместителя председателя Совета министров СССР Вячеслава Молотова, для всех жизнь разломилась на "до войны" и "сейчас".Об этом первом дне никто не расскажет лучше тех, кто его пережил. РИА Новости Крым собрали воспоминания из дневников, мемуаров, публикаций очевидцев, встретивших войну на Крымском полуострове.Не учебная тревогаПавел Мусьяков, главный редактор газеты "Красный черноморец" (Севастополь):22 июня, 5 часов утраВ ночной тишине привычно заревел гудок Морского завода. Опять тревога, мелькнула первая мысль, но почему же сегодня, сейчас... Учения флота закончены, люди отпущены на берег. Сквозь рев гудка раздались выстрелы сигнальных пушек. Эге, тревога-то гарнизонная!..Из редакции позвонил дежурный... Вышел на улицу Ленина. По тротуарам и мостовой бежали люди, направляясь к Графской пристани на ожидающие их катера...Какие-то самолеты пытаются прорваться к кораблям. Самолеты освещены десятками прожекторов. К ним тянутся разноцветные трассы из города и рейда. Вот от первого самолета отделился какой-то предмет, а секунду спустя ниже развернулся парашют... быстро спустился к бухте, но в воду не попал, и едва только скрылся купол за домами, как багровая вспышка охватила полнеба и тяжелый взрыв потряс город. Это была магнитная мина.Наталья Власова, жена военврача (Севастополь):Я подошла к окну и залюбовалась феерической картиной. Вся западная сторона города в огнях. По небу бегают в различных направлениях, перекрещиваясь друг с другом, снопы прожекторов. Я крикнула дочери: "Вставай, посмотри какая красота!" Зоя с трудом проснулась – она спала глубоким сном после выпускного школьного вечера. Все же она подошла к окну, и мы залюбовались игрой света в небе. Вдруг раздался сильнейший взрыв: окно раскрылось и ударило меня в плечо. Послышался звон расколотых стекол, а затем раздались крики и стоны.Я вышла на крылечко, которое обычно служило клубом дома. Сейчас сюда сбегались встревоженные жильцы. Что такое? Никто ничего не понимает. По улице Марата поднимался вверх военный летчик. "Товарищи, это война, – сказал он, – бомбы сброшены мессершмиттом". Он быстро пошел по улице. Наш сосед по квартире Кудряшов закричал: "Это провокатор, какая там война? Надо его поймать".Василий Седелкин, севастополец, ветеран Великой Отечественной войны. В 1941 г. закончил 9 класс:Я проснулся от взрыва. Не испугался, первая мысль была о том, что на флоте снова идут учения. Выглянул в окно, увидел соседку. Та бежала по двору – полная, напуганная, задыхающаяся от слез: "Война, война началась!.." Выскочил во двор, где уже начали собираться другие ребята, вместе решили: идти нужно к школе. На улицах было пусто, чернели поднимавшиеся над домами клубы дыма. Толстые стекла в витринах магазинов не рассыпались осколками, а будто осели книзу – и никто из редких прохожих даже не подходил к лежавшим там товарам. На Приморском бульваре листья молодых деревьев стали темно-серыми – столько осело на них пыли – и та тонкими струйками сыпалась вниз.Факты– Первый боевой приказ Великой Отечественной войны прозвучал в Севастополе. В 03:06 начальник штаба ЧФ Иван Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолетам, летящим к городу.– Первый залп по немецким самолетам в 03:14 дала зенитная батарея № 74, которой командовал лейтенант Иван Козовник. Находилась она в районе нынешнего парка Победы.– Донные мины на парашютах были сброшены в севастопольских бухтах. Несколько – на город. Одна из них взорвалась на улице Подгорной, погибли 18 человек, 136 получили ранения.Захват автобусаВиктор Абкин, командир роты отдельного батальона штаба 51-й армии:Числа 10-12 июня, получив путевку, выехал в Профессорский уголок (ныне Рабочий уголок) в Алуште...Речь товарища Молотова, сообщившего о вероломном нападении Германии на Советский Союз, произвела ошеломляющее впечатление. Мы потребовали у директора санатория выдать нам наши вещи и документы...Пришли пешком до автовокзала в Алуште. На наше требование дать машину до Симферополя никто не обратил внимания. Всей компанией, а нас было человек 8-10, решили "захватить" автобус. И вот из Ялты показалась машина. В Алуште полагался 40-минутный отдых. Кто-то из нас скомандовал: "Выходить с вещами!" Люди забрали свои вещи и вышли, мы заняли автобус и сказали водителю: "Погоняй быстрее, мы заплатим за места тебе!" Мы видели встречные воинские части, идущие на Южный берег: артиллерию, какие-то обозы...Зоя Хабарова, школьница (Ялта), в 1941 г. ей было 14 лет:Ночью мне приснился сон, что началась война. Я иду где-то в поле, там окопы. Вдруг из окопа вылезли 2 немца и идут на меня. Я проснулась и говорю маме: "Мне приснилась война, если будешь клеить окна, то клей белой бумагой". Она мне сказала, что я дура, и послала в санаторий за завтраком. Я пошла. На Набережной около "Интуриста" толпа людей, я слышу слово война. Побежала к Нэльке, потом в санаторий. Когда вернулась, мама уже заклеивала окна газетами. Мне здорово влетело. Отец уже побежал в военкомат.КстатиНа третий день войны в Крыму стали создаваться истребительные батальоны при городских и районных отделах НКВД. К 26 июня уже было сформировано 35 истребительных батальонов и 2 истребительные роты. Им предстояло охранять важные объекты, собирать сбрасываемые с фашистских самолетов листовки, участвовать в возведении оборонительных сооружений.Штурм сберкасс и лавокЕвсей Гопштейн, экономист в системе Наркомата коммунального хозяйства (Симферополь):22 июня. Германия вероломно напала на рассвете на СССР и бомбила с аэропланов... и здесь в Крыму – Севастополь. В результате этих бомбежек около 200 человек убиты и ранены.Атмосфера в городе сразу резко сгустилась. В сберегательных кассах появились огромные толпы людей, выбиравших свои сбережения, закладывавших свои облигации госзаймов.В лавках не менее, а еще более громадные толпы жадно скупают из скудных продовольственных наличий этих лавок все, что только можно. Крупу и макароны, другие продукты... Закупают мыло, спички, соль и т.д. По всему городу, в учреждениях, на предприятиях, в жилых домах, идет усиленная оклейка окон полосами бумаги...Тем не менее, на центральных улицах города – Пушкинской, Карла Маркса, Советской – в течение всего дня толпы гуляющих, точно ничего не произошло... Теперь вечер, начало десятого часа. У соседей вдруг заговорило радио: "Внимание! Внимание! Говорит штаб местной противовоздушной обороны Симферополя! В городе воздушная тревога!"Ольга Жданович-Драганова, симферопольская учительница:9 июня, в первый день своего отпуска, я сильно обварилась. Сняв кипящее молоко с электроплитки, поставила кастрюлю на край стола. Она опрокинулась, и все молоко вылилось мне на живот и ноги... Приехала "скорая помощь" и меня на носилках вынесли из дома.Утром 22 июня обслуживающий персонал больницы был взволнован, подавлен. Некоторые сестры плакали, суетились нервно врачи. Мы, недоумевая, спрашивали: "Что случилось? Умер кто?" И тут мы услышали страшное слово "война". Все сжалось, все внутри похолодело. Опять на моем веку война с Германией.Начались тревоги в городе, нас, больных, стали переносить вниз. Спешка, волнения. А потом было распоряжение выписать всех, кто может долечиться дома.Алексей Пантюшенко, ветеран Великой Отечественной войны:Душное утро. Окраина Симферополя. Дождь. По улице Воровского нескончаемый поток конницы, пушек, обозов. "Что это, маневры?" – "Нет, война!" Это было 22 июня 1941 года...Изнуряет ежедневное рытье противотанковых рвов после рабочего дня. Хитрят ловчилы – рвы не роют парторги и прочее "начальство". Как будто они чувствуют, что роют себе братские могилы. Угнетает бесполезность работы. Гитлер шагает безостановочно по Европе, а симферопольские рвы как будто могут ему помешать...Леонид Дворников, воспитанник специального детского дома для инвалидов в Симферополе. В 1941 г. ему было 13 лет:Утром проснулся от резкого шума... Открыв глаза, увидел, что Вову Дунаева ребята выгоняли из нашей спальни, а он упрямо твердил: "Честное слово, это мне сказали! Если не верите, сами пойдите и узнайте. Скоро и по радио скажут... Уже и девочки знают, что война началась".Это ужасное известие моментально согнало остатки сна. Чужое и злое слово "война" подняло всех на ноги... Несмотря на ранний час, состоялось непредвиденное собрание. Директор быстро объяснил создавшуюся обстановку и потребовал строгого соблюдения дисциплины и порядка. Так как ожидались налеты вражеской авиации на город, решили немедленно в саду под деревьями вырыть зигзагообразную щель для укрытия... "А фашисты – это нация какая?" – спросила Маруся Дрижан. "Дочка, это кучка озверевших бандитов, и мы их скоро уничтожим!" – сказал директор.Наталья Дремова

https://crimea.ria.ru/20250622/yaltinskiy-shindler-rentgenolog-spas-bolee-5-tysyach-chelovek-iz-kontslagerya-1147310919.html

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