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24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопровод - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопровод
24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопровод - РИА Новости Крым, 22.06.2026
24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопровод
Украинские боевики ударили по газопроводу, автомобильному мосту и школе в Запорожской области. Четыре человека пострадали и двое погибли после ударов ВСУ,... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T15:01
2026-06-22T15:01
евгений балицкий
запорожская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по газопроводу, автомобильному мосту и школе в Запорожской области. Четыре человека пострадали и двое погибли после ударов ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Два мирных жителя погибли в Приморском и Акимовском округах при атаке врага на гражданские и грузовые автомобили. В ряде случаев произошли возгорания, которые оперативно ликвидированы, проинформировал губернатор.Кроме того, серьезно пострадала инфраструктура региона. В Васильевке поврежден газопровод. Также пострадал автомобильный мост на выезде из Васильевки. В Каменско-Днепровском округе зафиксирована атака на школу, повреждены два автобуса, а также объекты торговли и частные домовладения, перечислил Балицкий.Также в Мелитополе и Бердянске дроны ВСУ били пор складам, автомобилям, АЗС и рейсовому автобусу – к счастью, обошлось без жертв. Один из раненых, мужчина 1989 года рождения, находится в областной больнице, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260622/vsu-atakovali-voronezh-raneny-lyudi-i-povrezhdeny-mnogokvartirnye-doma-i-proizvodstva-1157059571.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопровод

После ударов ВСУ повреждены автомобильный мост и газопровод в Запорожской области

15:01 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по газопроводу, автомобильному мосту и школе в Запорожской области. Четыре человека пострадали и двое погибли после ударов ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зафиксировано 24 целенаправленные атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Четыре человека пострадали. К сожалению, есть и жертвы", – написал глава региона в своем канале в МАКС.

Два мирных жителя погибли в Приморском и Акимовском округах при атаке врага на гражданские и грузовые автомобили. В ряде случаев произошли возгорания, которые оперативно ликвидированы, проинформировал губернатор.
Кроме того, серьезно пострадала инфраструктура региона. В Васильевке поврежден газопровод. Также пострадал автомобильный мост на выезде из Васильевки. В Каменско-Днепровском округе зафиксирована атака на школу, повреждены два автобуса, а также объекты торговли и частные домовладения, перечислил Балицкий.
Также в Мелитополе и Бердянске дроны ВСУ били пор складам, автомобилям, АЗС и рейсовому автобусу – к счастью, обошлось без жертв. Один из раненых, мужчина 1989 года рождения, находится в областной больнице, добавил губернатор.
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
12:49
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
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