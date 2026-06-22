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19 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
19 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки - РИА Новости Крым, 22.06.2026
19 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
19 землетрясений зафиксировано у берегов Севастополя за сутки. Об этом сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T22:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. 19 землетрясений зафиксировано у берегов Севастополя за сутки. Об этом сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета.Последний подземный толчок с магнитудой 3 балла отмечен в 21:18, добавила она.Ранее в понедельник сообщалось о серии подземных толчков у побережья Севастополя. Два из них были ощутимыми – в 06:14 магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя порядка 26 км) и в 08:48 магнитудой 4,4 (30 км от города). Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелВ Крыму открыли новый метод предсказывать землетрясения
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19 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
19 землетрясений произошло в Черном море у берегов Севастополя за сутки
22:47 22.06.2026 (обновлено: 22:57 22.06.2026)