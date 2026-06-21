https://crimea.ria.ru/20260621/zhara-i-sush-na-zapade-kryma-grozit-pozharami-1157034847.html
Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
В западный районах Крыма в воскресенье и последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный канал "РСЧС Республика... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T09:24
2026-06-21T09:24
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мчс крыма
пожароопасный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В западный районах Крыма в воскресенье и последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный канал "РСЧС Республика Крым" в мессенджере Mакс, предназначенный для быстрого информирования и координации действий граждан.Канал напоминает, что в связи с высокой пожароопасностью запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.В воскресенье в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, прогнозировали синоптики крымского гидрометцентра, будет сухая и жаркая погода. Дневные температуры достигнут +31 градуса по Цельсию.Канал "РСЧС Республика Крым" стал единым центром для получения актуальных сведений по вопросам безопасности. Он оперативно уведомляет о различных угрозах и нештатных ситуациях на территории Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, мчс крыма, пожароопасный сезон в крыму
Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
Ближайшие три дня на западе Крыма ожидается чрезвычайная пожароопасность
09:24 21.06.2026 (обновлено: 09:28 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В западный районах Крыма в воскресенье и последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный канал "РСЧС Республика Крым" в мессенджере Mакс, предназначенный для быстрого информирования и координации действий граждан.
"Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в западных районах Крыма 21-23 июня", - говорится в сообщении.
Канал напоминает, что в связи с высокой пожароопасностью запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.
В воскресенье в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, прогнозировали синоптики крымского гидрометцентра
, будет сухая и жаркая погода. Дневные температуры достигнут +31 градуса по Цельсию.
Канал "РСЧС Республика Крым" стал единым центром для получения актуальных сведений по вопросам безопасности. Он оперативно уведомляет о различных угрозах и нештатных ситуациях на территории Республики Крым.
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