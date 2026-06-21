https://crimea.ria.ru/20260621/zhara-i-sush-na-zapade-kryma-grozit-pozharami-1157034847.html

Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами

Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами

В западный районах Крыма в воскресенье и последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный канал "РСЧС Республика... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T09:24

2026-06-21T09:24

2026-06-21T09:28

крым

мчс крыма

пожароопасный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В западный районах Крыма в воскресенье и последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный канал "РСЧС Республика Крым" в мессенджере Mакс, предназначенный для быстрого информирования и координации действий граждан.Канал напоминает, что в связи с высокой пожароопасностью запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.В воскресенье в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, прогнозировали синоптики крымского гидрометцентра, будет сухая и жаркая погода. Дневные температуры достигнут +31 градуса по Цельсию.Канал "РСЧС Республика Крым" стал единым центром для получения актуальных сведений по вопросам безопасности. Он оперативно уведомляет о различных угрозах и нештатных ситуациях на территории Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, пожароопасный сезон в крыму