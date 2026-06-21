https://crimea.ria.ru/20260621/zhara-blizko-pogoda-v-krymu-na-voskresene-1157030068.html

Жара близко: погода в Крыму на воскресенье

Жара близко: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Жара близко: погода в Крыму на воскресенье

В воскресенье в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T00:01

2026-06-21T00:01

2026-06-21T00:01

симферополь

севастополь

крымский гидрометцентр

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ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +16 до +21, днем от +26 до +30 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

ялта

алушта

судак

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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