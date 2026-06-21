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Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
Жара близко: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T00:01
2026-06-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +16 до +21, днем от +26 до +30 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
Погода в Крыму на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +10…13; днем +26…31, в горах +18…23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +16 до +21, днем от +26 до +30 градусов.
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