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Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение

Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение

В новом законе о введении ответственности за навязчивое преследование и запугивание обязательно должно быть четко прописано, какие именно действия являются... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T18:52

2026-06-21T18:52

2026-06-21T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В новом законе о введении ответственности за навязчивое преследование и запугивание обязательно должно быть четко прописано, какие именно действия являются сталкингом, чтобы обвинения в нем не были манипуляцией для использования в личных и корыстных целях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал адвокат Тейфук Гафаров.Ранее стало известно, что законопроект о введении ответственности за навязчивое преследование будет доработан с учетом замечаний правительства России и повторно внесен в Государственную думу. Документ предполагает введение административной ответственности за сталкинг, то есть систематическое нежелательное внимание, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание, в том числе в интернете.По мнению Гафарова, такой законопроект является очень важным, поскольку пока в отечественном законодательстве в этой части правоотношений есть серьезный пробел.Поэтому правоохранительные органы зачастую оценивают конкретные действия человека, и их реакция, по словам юриста, не всегда бывает адекватной степени угрозы, которая имела место."Бывало, что человек караулил возле дома, высказывал какие-то угрозы, пытался иногда проникнуть (в жилище – ред.), а полицейские реагировали следующим образом: поскольку ничего еще страшного, так сказать, не произошло, каких-то телесных повреждений не имеется, угрозы имуществу, жизни и здоровью нет, соответственно, пока нет оснований для реагирования", – сказал Гафаров.По его словам, и сегодня, в отсутствие закона о сталкинге, привлечь к ответственности подозреваемого в навязчивых и опасных преследованиях можно, но это довольно сложный процесс, в который способен втянуться сотрудник полиции, имея достаточные знания, а также желание и возможность помочь жертве."Угрожал ли человек убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, наносил ли побои, причинял ли телесные повреждения. Или, может быть, систематические физические, психические страдания (доставлял). Может, он незаконно проникал в жилище, получал доступ к перепискам, сведения о частной жизни распространял, повреждал имущество, шантажировал, оскорблял, клевета какая-то имела место быть. Если что-то из этого было – а это самостоятельные составы административных правонарушений, уголовных преступлений, – грамотный, адекватный сотрудник полиции, который хочет помочь жертве сталкинга, пытается применять эти составы, чтобы оградить человека от преследования и преследователя как-то привлечь к ответственности", – рассказал адвокат.Он считает, что в России при доработке законопроекта о введении ответственности за навязчивое преследование необходимо уйти от западного термина "сталкинг" и ввести какое-то свое понятие. "У нас много этот вопрос обсуждался... и, я думаю, новый состав Госдумы этот вопрос закроет", – поделился ожиданиями Гафаров.Он также подчеркнул, что при совершенствовании законодательства в этой области следует четко прописать, что именно является сталкингом, чтобы в ответ на жалобы к ответственности не привлекались люди невиновные. А также чтобы этот закон не использовался для манипуляций, добавил Гафаров.По словам Гафарова, людей, которые пытаются манипулировать, вовлекая в свои "игры" правоохранителей, в его профессиональной среде называют процессуальными террористами, и закон должен защищать и от них. "Поэтому здесь очень важно этот вопрос законодательно урегулировать и четко прописать, что является сталкингом, а что нет", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, тейфук гафаров, безопасность, общество