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Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение
Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение
В новом законе о введении ответственности за навязчивое преследование и запугивание обязательно должно быть четко прописано, какие именно действия являются... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T18:52
2026-06-21T18:52
2026-06-21T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В новом законе о введении ответственности за навязчивое преследование и запугивание обязательно должно быть четко прописано, какие именно действия являются сталкингом, чтобы обвинения в нем не были манипуляцией для использования в личных и корыстных целях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал адвокат Тейфук Гафаров.Ранее стало известно, что законопроект о введении ответственности за навязчивое преследование будет доработан с учетом замечаний правительства России и повторно внесен в Государственную думу. Документ предполагает введение административной ответственности за сталкинг, то есть систематическое нежелательное внимание, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание, в том числе в интернете.По мнению Гафарова, такой законопроект является очень важным, поскольку пока в отечественном законодательстве в этой части правоотношений есть серьезный пробел.Поэтому правоохранительные органы зачастую оценивают конкретные действия человека, и их реакция, по словам юриста, не всегда бывает адекватной степени угрозы, которая имела место."Бывало, что человек караулил возле дома, высказывал какие-то угрозы, пытался иногда проникнуть (в жилище – ред.), а полицейские реагировали следующим образом: поскольку ничего еще страшного, так сказать, не произошло, каких-то телесных повреждений не имеется, угрозы имуществу, жизни и здоровью нет, соответственно, пока нет оснований для реагирования", – сказал Гафаров.По его словам, и сегодня, в отсутствие закона о сталкинге, привлечь к ответственности подозреваемого в навязчивых и опасных преследованиях можно, но это довольно сложный процесс, в который способен втянуться сотрудник полиции, имея достаточные знания, а также желание и возможность помочь жертве."Угрожал ли человек убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, наносил ли побои, причинял ли телесные повреждения. Или, может быть, систематические физические, психические страдания (доставлял). Может, он незаконно проникал в жилище, получал доступ к перепискам, сведения о частной жизни распространял, повреждал имущество, шантажировал, оскорблял, клевета какая-то имела место быть. Если что-то из этого было – а это самостоятельные составы административных правонарушений, уголовных преступлений, – грамотный, адекватный сотрудник полиции, который хочет помочь жертве сталкинга, пытается применять эти составы, чтобы оградить человека от преследования и преследователя как-то привлечь к ответственности", – рассказал адвокат.Он считает, что в России при доработке законопроекта о введении ответственности за навязчивое преследование необходимо уйти от западного термина "сталкинг" и ввести какое-то свое понятие. "У нас много этот вопрос обсуждался... и, я думаю, новый состав Госдумы этот вопрос закроет", – поделился ожиданиями Гафаров.Он также подчеркнул, что при совершенствовании законодательства в этой области следует четко прописать, что именно является сталкингом, чтобы в ответ на жалобы к ответственности не привлекались люди невиновные. А также чтобы этот закон не использовался для манипуляций, добавил Гафаров.По словам Гафарова, людей, которые пытаются манипулировать, вовлекая в свои "игры" правоохранителей, в его профессиональной среде называют процессуальными террористами, и закон должен защищать и от них. "Поэтому здесь очень важно этот вопрос законодательно урегулировать и четко прописать, что является сталкингом, а что нет", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, мнения, тейфук гафаров, безопасность, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым.
В новом законе о введении ответственности за навязчивое преследование и запугивание обязательно должно быть четко прописано, какие именно действия являются сталкингом, чтобы обвинения в нем не были манипуляцией для использования в личных и корыстных целях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал адвокат Тейфук Гафаров.
Ранее стало известно, что законопроект о введении ответственности за навязчивое преследование будет доработан с учетом замечаний правительства России и повторно внесен в Государственную думу. Документ предполагает введение административной ответственности за сталкинг, то есть систематическое нежелательное внимание, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание, в том числе в интернете.
По мнению Гафарова, такой законопроект является очень важным, поскольку пока в отечественном законодательстве в этой части правоотношений есть серьезный пробел.
"На сегодняшний день в российском законодательстве нет самостоятельного состава преступления, который бы назывался "сталкинг", как нет и "домашнее насилие". А правоохранительные органы работают четко в рамках законодательства. Любое привлечение человека к уголовной ответственности требует наличия доказательств и соответствующей статьи Уголовного или Административного кодекса, в рамках которого можно привлекать к ответственности", – сказал адвокат.
Поэтому правоохранительные органы зачастую оценивают конкретные действия человека, и их реакция, по словам юриста, не всегда бывает адекватной степени угрозы, которая имела место.
"Бывало, что человек караулил возле дома, высказывал какие-то угрозы, пытался иногда проникнуть (в жилище – ред.), а полицейские реагировали следующим образом: поскольку ничего еще страшного, так сказать, не произошло, каких-то телесных повреждений не имеется, угрозы имуществу, жизни и здоровью нет, соответственно, пока нет оснований для реагирования", – сказал Гафаров.
По его словам, и сегодня, в отсутствие закона о сталкинге, привлечь к ответственности подозреваемого в навязчивых и опасных преследованиях можно, но это довольно сложный процесс, в который способен втянуться сотрудник полиции, имея достаточные знания, а также желание и возможность помочь жертве.
"Угрожал ли человек убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, наносил ли побои, причинял ли телесные повреждения. Или, может быть, систематические физические, психические страдания (доставлял). Может, он незаконно проникал в жилище, получал доступ к перепискам, сведения о частной жизни распространял, повреждал имущество, шантажировал, оскорблял, клевета какая-то имела место быть. Если что-то из этого было – а это самостоятельные составы административных правонарушений, уголовных преступлений, – грамотный, адекватный сотрудник полиции, который хочет помочь жертве сталкинга, пытается применять эти составы, чтобы оградить человека от преследования и преследователя как-то привлечь к ответственности", – рассказал адвокат.
Он считает, что в России при доработке законопроекта о введении ответственности за навязчивое преследование необходимо уйти от западного термина "сталкинг" и ввести какое-то свое понятие. "У нас много этот вопрос обсуждался... и, я думаю, новый состав Госдумы этот вопрос закроет", – поделился ожиданиями Гафаров.
Он также подчеркнул, что при совершенствовании законодательства в этой области следует четко прописать, что именно является сталкингом, чтобы в ответ на жалобы к ответственности не привлекались люди невиновные. А также чтобы этот закон не использовался для манипуляций, добавил Гафаров.
"Как минимум, в моей практике есть два уголовных дела, когда несостоятельные угрозы, которых реально не было, были использованы для решения семейных конфликтов при разделе имущества, при решении конфликтов о порядке общения с ребенком", – сказал эксперт.
По словам Гафарова, людей, которые пытаются манипулировать, вовлекая в свои "игры" правоохранителей, в его профессиональной среде называют процессуальными террористами, и закон должен защищать и от них. "Поэтому здесь очень важно этот вопрос законодательно урегулировать и четко прописать, что является сталкингом, а что нет", – подытожил гость эфира.
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