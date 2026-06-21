Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
Внедрение электромобилей сохранит экологию Крыма и принесет выгоду региону – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Повсеместное внедрение электромобилей в Крыму благоприятно скажется на экологии полуострова, а также принесет существенную выгоду бизнесу и частным автовладельцам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил представитель клуба владельцев электромобилей Крыма и Севастополя Андрей Липенко.
"Стоимость электромобиля можно окупить за два года – например, в службах доставки, в такси, в курьерских службах", – выразил мнение гость эфира.
Собеседник поделился, что с 2020 года сам ездит исключительно на "электричках". Он рассказал, что это достаточно удобно и можно электромобиль зарядить, например, ночью.
"Чем чаще ездишь на электромобиле, тем больше ощущаешь выгоду. Зарядить машину раз в 2-3 дня не составляет большого труда. Поэтому можно, мне кажется, даже нужно эксплуатировать", – сказал владелец электромобиля.
Андрей Липенко также выразил мнение, что, если Крым позиционируется как экологически чистый регион, то внедрение электромобилей должно здесь стать повсеместным.
"Вытеснение двигателей внутреннего сгорания с дорог приведет к уменьшению шума и выбросов. В правилах дорожного движения существует так называемый знак "четвертая экологическая зона". Я думаю, что властям Крыма, городам, муниципалитетам нужно присмотреться к своим зонам и потихоньку внедрять все-таки этот утвержденный официальный знак, чтобы очищать некие территории от двигателей внутреннего сгорания", – сказал собеседник.
Благодаря принятию крымским правительством стратегии развития кластера электротранспорта, добавил спикер, в Крыму появится также возможность развивать производство грузовых электромобилей.
"Эти модели я видел вживую. Я думаю, что это очень большая перспектива и для владельцев непосредственного бизнеса и также для окружающих жителей, пешеходов и всех участников дорожного движения", – подытожил эксперт.
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