https://crimea.ria.ru/20260621/vygoda-i-ekologicheskaya-polza-elektrokary-vse-populyarnee-v-krymu-1156704525.html

Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму

Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму

Повсеместное внедрение электромобилей в Крыму благоприятно скажется на экологии полуострова, а также принесет существенную выгоду бизнесу и частным... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T20:48

2026-06-21T20:48

2026-06-21T20:48

электромобиль

транспорт

мнения

экология

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Повсеместное внедрение электромобилей в Крыму благоприятно скажется на экологии полуострова, а также принесет существенную выгоду бизнесу и частным автовладельцам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил представитель клуба владельцев электромобилей Крыма и Севастополя Андрей Липенко.Собеседник поделился, что с 2020 года сам ездит исключительно на "электричках". Он рассказал, что это достаточно удобно и можно электромобиль зарядить, например, ночью.Андрей Липенко также выразил мнение, что, если Крым позиционируется как экологически чистый регион, то внедрение электромобилей должно здесь стать повсеместным.Благодаря принятию крымским правительством стратегии развития кластера электротранспорта, добавил спикер, в Крыму появится также возможность развивать производство грузовых электромобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет интерес к электромобилямВ России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилейВ Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электромобиль, транспорт, мнения, экология, автомобиль