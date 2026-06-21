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Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
Повсеместное внедрение электромобилей в Крыму благоприятно скажется на экологии полуострова, а также принесет существенную выгоду бизнесу и частным... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T20:48
2026-06-21T20:48
электромобиль
транспорт
мнения
экология
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Повсеместное внедрение электромобилей в Крыму благоприятно скажется на экологии полуострова, а также принесет существенную выгоду бизнесу и частным автовладельцам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил представитель клуба владельцев электромобилей Крыма и Севастополя Андрей Липенко.Собеседник поделился, что с 2020 года сам ездит исключительно на "электричках". Он рассказал, что это достаточно удобно и можно электромобиль зарядить, например, ночью.Андрей Липенко также выразил мнение, что, если Крым позиционируется как экологически чистый регион, то внедрение электромобилей должно здесь стать повсеместным.Благодаря принятию крымским правительством стратегии развития кластера электротранспорта, добавил спикер, в Крыму появится также возможность развивать производство грузовых электромобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет интерес к электромобилямВ России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилейВ Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%
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РИА Новости Крым
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96
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электромобиль, транспорт, мнения, экология, автомобиль
Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму

Внедрение электромобилей сохранит экологию Крыма и принесет выгоду региону – мнение

20:48 21.06.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭлектромобиль
Электромобиль - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Повсеместное внедрение электромобилей в Крыму благоприятно скажется на экологии полуострова, а также принесет существенную выгоду бизнесу и частным автовладельцам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил представитель клуба владельцев электромобилей Крыма и Севастополя Андрей Липенко.

"Стоимость электромобиля можно окупить за два года – например, в службах доставки, в такси, в курьерских службах", – выразил мнение гость эфира.

Собеседник поделился, что с 2020 года сам ездит исключительно на "электричках". Он рассказал, что это достаточно удобно и можно электромобиль зарядить, например, ночью.
"Чем чаще ездишь на электромобиле, тем больше ощущаешь выгоду. Зарядить машину раз в 2-3 дня не составляет большого труда. Поэтому можно, мне кажется, даже нужно эксплуатировать", – сказал владелец электромобиля.
Андрей Липенко также выразил мнение, что, если Крым позиционируется как экологически чистый регион, то внедрение электромобилей должно здесь стать повсеместным.
"Вытеснение двигателей внутреннего сгорания с дорог приведет к уменьшению шума и выбросов. В правилах дорожного движения существует так называемый знак "четвертая экологическая зона". Я думаю, что властям Крыма, городам, муниципалитетам нужно присмотреться к своим зонам и потихоньку внедрять все-таки этот утвержденный официальный знак, чтобы очищать некие территории от двигателей внутреннего сгорания", – сказал собеседник.
Благодаря принятию крымским правительством стратегии развития кластера электротранспорта, добавил спикер, в Крыму появится также возможность развивать производство грузовых электромобилей.

"Эти модели я видел вживую. Я думаю, что это очень большая перспектива и для владельцев непосредственного бизнеса и также для окружающих жителей, пешеходов и всех участников дорожного движения", – подытожил эксперт.

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