Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260621/vsu-udarili-po-paromu-na-kerchenskoy-pereprave-i-neftyanomu-terminalu-1157034329.html
ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу - РИА Новости Крым, 21.06.2026
ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани, сообщили в региональном оперштабе... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T08:37
2026-06-21T08:57
керченская паромная переправа
темрюкский район
новости
краснодарский край
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края.Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения, также проинформировали в оперштабе.Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. На месте работают специальные и экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
темрюкский район
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, темрюкский район, новости, краснодарский край, кубань, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу

ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу

08:37 21.06.2026 (обновлено: 08:57 21.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края.

"В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия". По предварительной информации один человек погиб, еще один – пострадал", – сказано в сообщении.

Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения, также проинформировали в оперштабе.
Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. На месте работают специальные и экстренные службы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Керченская паромная переправаТемрюкский районНовостиКраснодарский крайКубаньБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Отбой воздушной тревоги в Севастополе
09:34Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
09:29Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
09:24Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
09:00ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
08:43При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
08:37ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
08:31Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:02В Севастополе задерживаются поставки топлива
07:36239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
07:07Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
07:00Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
Лента новостейМолния