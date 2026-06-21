https://crimea.ria.ru/20260621/vsu-udarili-po-paromu-na-kerchenskoy-pereprave-i-neftyanomu-terminalu-1157034329.html

ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу

ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу - РИА Новости Крым, 21.06.2026

ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу

В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани, сообщили в региональном оперштабе... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T08:37

2026-06-21T08:37

2026-06-21T08:57

керченская паромная переправа

темрюкский район

новости

краснодарский край

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края.Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения, также проинформировали в оперштабе.Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. На месте работают специальные и экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

темрюкский район

краснодарский край

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, темрюкский район, новости, краснодарский край, кубань, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу