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ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу - РИА Новости Крым, 21.06.2026
ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани, сообщили в региональном оперштабе... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T08:37
2026-06-21T08:37
2026-06-21T08:57
керченская паромная переправа
темрюкский район
новости
краснодарский край
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беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края.Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения, также проинформировали в оперштабе.Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. На месте работают специальные и экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, темрюкский район, новости, краснодарский край, кубань, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
08:37 21.06.2026 (обновлено: 08:57 21.06.2026)